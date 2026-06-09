Orrego inauguró obras en Chimbas: el CAPS Ruiz Aguilar duplicó sus consultorios

Más espacio e infraestructura financiada por la Provincia

La obra edilicia fue financiada íntegramente con fondos provinciales y permitió que el edificio pasara de tener 137 a 210 metros cuadrados cubiertos (una ampliación neta de 73 metros cuadrados).

Con esta reforma estructural, el centro de salud sumó comodidades clave:

Consultorios: Pasó de tener dos a contar con cuatro salas de atención.

Áreas de servicio: Se incorporaron mejoras en el sector de enfermería, una cocina remodelada y una farmacia con depósito ampliado.

Admisión: Se diseñó una sala de espera más amplia con sector de admisión y nuevos sanitarios tanto para el público como para el personal de salud.

Ampliación horaria y nuevas especialidades

El plan de optimización sanitaria no solo abarcó lo edilicio, sino también un fuerte incremento en el recurso humano y los servicios disponibles. El ministro Dobladez precisó que el personal asignado al CAPS creció de 14 a 25 trabajadores.

Este incremento permitirá que el centro médico extienda su atención a los turnos mañana y tarde (superando el antiguo límite de las 13:00 horas) e incluya cobertura los días sábados. En materia prestacional, se anunció la incorporación de profesionales en medicina familiar, cardiología, obstetricia, odontología y psicología, además del refuerzo en las áreas de enfermería y administración.

Dobladez concluyó señalando el impacto de la política sanitaria en la comuna: "Este es el tercer centro que inauguramos en el departamento; tenemos dos más en obra y cuatro en planificación, de manera que Chimbas es uno de los departamentos que más CAPS tiene".