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Orrego inauguró obras en Chimbas: el CAPS Ruiz Aguilar duplicó sus consultorios

La remodelación edilicia sumó especialidades médicas, extendió el horario de atención a la tarde y los sábados, e incrementó el personal sanitario.

El gobernador Marcelo Orrego inauguró las obras de ampliación y remodelación integral del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Dr. Jorge R. Ruiz Aguilar", ubicado en el departamento Chimbas. La intervención edilicia apunta a consolidar la red de atención primaria en la comuna, duplicando la capacidad operativa del establecimiento para beneficio de las familias de la zona.

Del acto oficial participaron también el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, y la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, junto a funcionarios provinciales y municipales.

Durante la inauguración, Orrego destacó el trabajo conjunto entre las áreas de Salud e Infraestructura y reafirmó el compromiso de su gestión: "Seguimos inaugurando obras y trabajando día a día para el futuro de San Juan. Unidos, resolvemos lo urgente, atendemos lo importante y construimos el futuro".

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Más espacio e infraestructura financiada por la Provincia

La obra edilicia fue financiada íntegramente con fondos provinciales y permitió que el edificio pasara de tener 137 a 210 metros cuadrados cubiertos (una ampliación neta de 73 metros cuadrados).

Con esta reforma estructural, el centro de salud sumó comodidades clave:

  • Consultorios: Pasó de tener dos a contar con cuatro salas de atención.

  • Áreas de servicio: Se incorporaron mejoras en el sector de enfermería, una cocina remodelada y una farmacia con depósito ampliado.

  • Admisión: Se diseñó una sala de espera más amplia con sector de admisión y nuevos sanitarios tanto para el público como para el personal de salud.

Ampliación horaria y nuevas especialidades

El plan de optimización sanitaria no solo abarcó lo edilicio, sino también un fuerte incremento en el recurso humano y los servicios disponibles. El ministro Dobladez precisó que el personal asignado al CAPS creció de 14 a 25 trabajadores.

Este incremento permitirá que el centro médico extienda su atención a los turnos mañana y tarde (superando el antiguo límite de las 13:00 horas) e incluya cobertura los días sábados. En materia prestacional, se anunció la incorporación de profesionales en medicina familiar, cardiología, obstetricia, odontología y psicología, además del refuerzo en las áreas de enfermería y administración.

Dobladez concluyó señalando el impacto de la política sanitaria en la comuna: "Este es el tercer centro que inauguramos en el departamento; tenemos dos más en obra y cuatro en planificación, de manera que Chimbas es uno de los departamentos que más CAPS tiene".

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