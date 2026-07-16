Una camioneta se cruzó de carril y provocó un impactante choque en cadena en RN 20

Según informaron fuentes judiciales, una camioneta Toyota Hilux, conducida por Néstor Olivares, circulaba por la ruta con sentido este-oeste. Por motivos que actualmente son materia de investigación, el vehículo se cruzó de carril y chocó de frente contra un camión Dodge, guiado por Rubén Martín, que transitaba en sentido contrario (de oeste a este).

Detrás del camión circulaban un Renault Sandero, al mando de Florencia Tejada, y una motocicleta Smash 110 cc, conducida por Francisco García. Al no poder esquivar el impacto inicial, ambos rodados terminaron protagonizando un fuerte choque en cadena.