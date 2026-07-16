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Una camioneta se cruzó de carril y provocó un impactante choque en cadena en RN 20

El siniestro vial ocurrió a primera hora de este jueves en Santa Lucía. Involucró a cuatro vehículos y dejó como saldo a cuatro personas hospitalizadas.

Con el paso de las horas se conocieron detalles de la mecánica del impactante siniestro vial registrado a primera hora de este jueves en el departamento Santa Lucía. La colisión, que ocurrió cerca de las 8 de la malana sobre la Ruta Nacional 20, antes del cruce con calle Gorriti, se habría originado luego de que uno de los conductores se cruzara de carril.

Según informaron fuentes judiciales, una camioneta Toyota Hilux, conducida por Néstor Olivares, circulaba por la ruta con sentido este-oeste. Por motivos que actualmente son materia de investigación, el vehículo se cruzó de carril y chocó de frente contra un camión Dodge, guiado por Rubén Martín, que transitaba en sentido contrario (de oeste a este).

Detrás del camión circulaban un Renault Sandero, al mando de Florencia Tejada, y una motocicleta Smash 110 cc, conducida por Francisco García. Al no poder esquivar el impacto inicial, ambos rodados terminaron protagonizando un fuerte choque en cadena.

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Como consecuencia de la violencia del impacto, personal médico asistió a los protagonistas en el lugar y dispuso el traslado de cuatro personas al Hospital Rawson: el chofer del camión (Martín), la conductora del Sandero (Tejada), el motociclista (García) y la acompañante de la camioneta Hilux, identificada como Tello. Afortunadamente, según el reporte oficial, todos se encuentran fuera de peligro.

En el lugar del hecho intervino el personal de la Comisaría 5° y la Policía Científica, bajo las directivas de la UFI Delitos Especiales, con el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Roxana Fernández a la cabeza, para realizar las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades penales bajo la carátula de lesiones culposas.

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