Con el paso de las horas se conocieron detalles de la mecánica del impactante siniestro vial registrado a primera hora de este jueves en el departamento Santa Lucía. La colisión, que ocurrió cerca de las 8 de la malana sobre la Ruta Nacional 20, antes del cruce con calle Gorriti, se habría originado luego de que uno de los conductores se cruzara de carril.
Una camioneta se cruzó de carril y provocó un impactante choque en cadena en RN 20
El siniestro vial ocurrió a primera hora de este jueves en Santa Lucía. Involucró a cuatro vehículos y dejó como saldo a cuatro personas hospitalizadas.