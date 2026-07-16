Qué sanción podría recibir la Selección por mostrar una bandera de las Islas Malvinas

La FIFA había incluido la consigna sobre las Islas Malvinas dentro de la lista de símbolos políticos prohibidos para el encuentro entre Argentina e Inglaterra, motivo por el cual los controles de seguridad impidieron el ingreso de estas banderas.

El respaldo reglamentario se encuentra en el artículo 4 de las Reglas de Juego de la IFAB, que establece que el equipamiento de los jugadores no debe contener “lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales”. Además, la normativa aclara que cualquier infracción podrá ser sancionada por el organizador de la competición, la federación nacional o la propia FIFA.

Aunque el reglamento no especifica cuál sería la pena, en este tipo de casos es habitual que se aplique una multa económica a la federación, en este caso a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y no una sanción deportiva para el equipo.

De todos modos, la decisión dependerá de si la FIFA considera que la exhibición de la bandera constituye una infracción al reglamento.

La reacción de la prensa inglesa y el reglamento de la FIFA que podría complicar a la Argentina

Además, el Código de Conducta para los Estadios de la FIFA prohíbe el uso o exhibición de pancartas, banderas u otros elementos con contenido político, ofensivo o discriminatorio dentro de los estadios durante la competencia.

La polémica también tuvo repercusión internacional. Medios británicos como The Sun calificaron la celebración como una muestra de “arrogancia argentina” y remarcaron que la FIFA había vetado previamente ese tipo de banderas.

En la misma línea, Daily Mail sostuvo que el episodio “probablemente sea denunciado a las autoridades” del organismo que rige el fútbol mundial.