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Las coincidencias que ilusionan a la Argentina antes de la finalissima mundialista

En la previa de la gran final del Mundial 2026 frente a España, los hinchas encontraron una nueva cábala que alimenta la ilusión. Números que se repiten, decisiones de Scaloni y hasta las camisetas de los cambios conforman una historia que ya recorre las redes sociales.

En la antesala de una final del mundo, cualquier detalle puede convertirse en una señal. En Argentina, donde el fútbol también se vive entre cábalas, coincidencias y supersticiones, una serie de números comenzó a repetirse una y otra vez hasta transformarse en tema de conversación entre los hinchas. El 19, el 7 y el 4 aparecieron en momentos clave del recorrido de la Selección de Lionel Scaloni y hoy alimentan el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.

La primera coincidencia es la más evidente. La final se jugará este domingo 19 de julio, una fecha que, para muchos, empezó a aparecer "escondida" en distintos momentos del Mundial.

Uno de ellos ocurrió durante la inolvidable remontada frente a Inglaterra. Con el equipo perdiendo y buscando el empate, Scaloni decidió mover el banco con un triple cambio que terminó siendo determinante para modificar el desarrollo del partido.

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Ingresaron Nicolás Otamendi (19), Rodrigo De Paul (7) y Gonzalo Montiel (4). Tres camisetas, tres números que rápidamente despertaron la imaginación de los hinchas: 19 por el día de la final, 7 por el mes de julio y 4, el gran objetivo de toda la Argentina, la cuarta estrella que buscará bordar sobre el escudo.

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Pero las coincidencias no terminaron ahí.

Después de seis partidos disputados en el Mundial, la Albiceleste llega a la definición con 19 goles convertidos y apenas 7 recibidos. Otra vez aparece el 19-7, exactamente la fecha en la que se jugará el encuentro decisivo frente a España en Nueva Jersey.

Como si fuera poco, el duelo del domingo también tendrá otro dato curioso. Será el partido número 104 de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina y, al mismo tiempo, el encuentro número 104 del Mundial 2026, una coincidencia estadística que tampoco pasó desapercibida entre los fanáticos.

Mientras tanto, la ilusión también se apoya en otro antecedente. Argentina volverá a disputar una final frente a España utilizando su tradicional camiseta celeste y blanca con pantalón negro, exactamente la misma combinación de colores que ambos seleccionados lucieron en el amistoso disputado en el estadio Monumental en 2010. Aquella noche, la Albiceleste goleó 4 a 1 al flamante campeón del mundo con una actuación memorable de Lionel Messi.

Claro que ninguna de estas coincidencias tiene influencia sobre lo que ocurra dentro de la cancha. El fútbol no entiende de numerología ni de supersticiones. Sin embargo, en un país donde las cábalas forman parte de cada Mundial, los números volvieron a instalarse en la previa del partido más importante del torneo.

Este domingo, desde las 16, Argentina buscará escribir otra página dorada de su historia. Y mientras Scaloni prepara el equipo para enfrentar a España, millones de hinchas ya eligieron creer que, quizás, el 19, el 7 y el 4 sean mucho más que simples números.

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