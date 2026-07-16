Las coincidencias que ilusionan a la Argentina antes de la finalissima mundialista

Ingresaron Nicolás Otamendi (19), Rodrigo De Paul (7) y Gonzalo Montiel (4). Tres camisetas, tres números que rápidamente despertaron la imaginación de los hinchas: 19 por el día de la final, 7 por el mes de julio y 4, el gran objetivo de toda la Argentina, la cuarta estrella que buscará bordar sobre el escudo.

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Pero las coincidencias no terminaron ahí.

Después de seis partidos disputados en el Mundial, la Albiceleste llega a la definición con 19 goles convertidos y apenas 7 recibidos. Otra vez aparece el 19-7, exactamente la fecha en la que se jugará el encuentro decisivo frente a España en Nueva Jersey.

Como si fuera poco, el duelo del domingo también tendrá otro dato curioso. Será el partido número 104 de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina y, al mismo tiempo, el encuentro número 104 del Mundial 2026, una coincidencia estadística que tampoco pasó desapercibida entre los fanáticos.

Mientras tanto, la ilusión también se apoya en otro antecedente. Argentina volverá a disputar una final frente a España utilizando su tradicional camiseta celeste y blanca con pantalón negro, exactamente la misma combinación de colores que ambos seleccionados lucieron en el amistoso disputado en el estadio Monumental en 2010. Aquella noche, la Albiceleste goleó 4 a 1 al flamante campeón del mundo con una actuación memorable de Lionel Messi.

Claro que ninguna de estas coincidencias tiene influencia sobre lo que ocurra dentro de la cancha. El fútbol no entiende de numerología ni de supersticiones. Sin embargo, en un país donde las cábalas forman parte de cada Mundial, los números volvieron a instalarse en la previa del partido más importante del torneo.

Este domingo, desde las 16, Argentina buscará escribir otra página dorada de su historia. Y mientras Scaloni prepara el equipo para enfrentar a España, millones de hinchas ya eligieron creer que, quizás, el 19, el 7 y el 4 sean mucho más que simples números.