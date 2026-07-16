El impactante siniestro vial registrado a primera hora de este jueves en la Ruta Nacional 20, a metros de calle Gorriti, dejó como saldo a cuatro personas heridas. El choque se desencadenó cuando una camioneta Toyota Hilux se cruzó de carril e impactó de frente contra un camión, provocando que un auto y una moto también colisionaran en cadena.
Uno por uno: quiénes son los heridos del choque en cadena en RN 20
Cuatro personas debieron ser trasladadas al Hospital Rawson tras el fuerte impacto en Santa Lucía. Todos se encuentran fuera de peligro.