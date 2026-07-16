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Uno por uno: quiénes son los heridos del choque en cadena en RN 20

Cuatro personas debieron ser trasladadas al Hospital Rawson tras el fuerte impacto en Santa Lucía. Todos se encuentran fuera de peligro.

El impactante siniestro vial registrado a primera hora de este jueves en la Ruta Nacional 20, a metros de calle Gorriti, dejó como saldo a cuatro personas heridas. El choque se desencadenó cuando una camioneta Toyota Hilux se cruzó de carril e impactó de frente contra un camión, provocando que un auto y una moto también colisionaran en cadena.

Tras el trabajo del personal médico en el lugar, se determinó el traslado inmediato de los heridos al servicio de urgencias del Hospital Rawson.

La lista de los trasladados al hospital:

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  • Rubén Martín: conductor del camión Dodge que recibió el primer impacto frontal.

  • Florencia Tejada: conductora del Renault Sandero que circulaba detrás del camión y no pudo evitar la colisión.

  • Francisco García: conductor de la motocicleta Gilera Smash 110 cc, quien también terminó involucrado en el choque en cadena.

  • Sra. Tello: viajaba como acompañante en la camioneta Toyota Hilux (conducida por Néstor Olivares, quien resultó ileso).

Según el último reporte policial y de la UFI Delitos Especiales, todos los hospitalizados ingresaron al nosocomio con diversos politraumatismos pero se encuentran fuera de peligro.

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