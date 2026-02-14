Orrego en Valle Fértil: "Es un evento que impulsa el turismo y la economía"

El mandatario recorrió el predio, dialogó con organizadores y competidores y destacó la importancia del evento no solo desde lo deportivo, sino también por el impacto económico y turístico que genera en el departamento.

La ocupación hotelera se vio colmada y la actividad comercial registró un importante movimiento, beneficiando a emprendedores, gastronómicos y prestadores de servicios.

El Safari tras la Sierra se ha convertido en una verdadera marca registrada del deporte motor en San Juan, convocando no solo a fanáticos locales sino también a visitantes de distintas provincias del país. En este sentido, el evento forma parte de una estrategia más amplia de promoción turística que pone en valor los paisajes, la cultura y el patrimonio de posicionando al departamento.

La competencia continuará hasta el domingo 15 de febrero, con la expectativa de mantener el alto nivel de convocatoria y reafirmar al Safari tras la Sierra como uno de los encuentros más esperados del calendario deportivo sanjuanino.