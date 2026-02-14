Entre el 13 y el 15 de febrero se desarrolla una nueva edición del Safari tras la Sierra en el departamento Valle Fértil, uno de los eventos deportivos más tradicionales y convocantes de la provincia. En este marco, el gobernador Marcelo Orrego estuvo presente este sábado para acompañar la competencia y compartir la jornada con vecinos, turistas y corredores.
Orrego en Valle Fértil: "Es un evento que impulsa el turismo y la economía"
La edición número 33 del Safari reúne a 17 categorías y más de 90 inscriptos, consolidando una vez más su crecimiento y el fuerte arraigo que esta competencia tiene en la identidad sanjuanina.