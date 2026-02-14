Alpine analizó el desempeño de Colapinto en los test de pretemporada

Es que el inicio de la semana no fue perfecto. En el primer día, Colapinto sufrió una falla técnica atribuida por el equipo a un error interno, que lo obligó a frenar en pista y a interrumpir gran parte de su actividad matutina.

Más allá de los números, la lectura técnica fue uno de los puntos fuertes destacados por Alpine. La recolección de datos se volvieron prioridades absolutas dado que los nuevos autos de la temporada 2026 presentan una ingeniería más compleja que ediciones anteriores con un reglamento más riguroso establecido por la FIA.

Este trabajo será clave frente a la segunda serie de pruebas que será la próxima semana en el mismo trazado, antes de que empiece el calendario oficial de la temporada con el Gran Premio de Australia en marzo. En este sentido, Steve Nielsen señaló que la idea es “seguir presionando, seguir acumulando experiencia y aprender más sobre cómo conducir estos autos nuevos increíbles”.