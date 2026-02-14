Alpine cerró este viernes una intensa semana de pruebas de pretemporada en el circuito de Bahréin con Franco Colapinto como protagonista. Con el objetivo de obtener la mayor cantidad de datos para optimizar los monoplazas frente al inicio de la temporada de Fórmula 1, Steve Nielsen, director general de la escudería definió los días de test como “mayoritariamente positivo”, aunque cargado de aprendizaje.
Alpine analizó el desempeño de Colapinto en los test de pretemporada
El argentino fue uno de los protagonistas principales del trabajo probando el A526 en pista y finalizó con un sólido registro competitivo dentro del marco de los ensayos.