Cómo hacer papitas estilo Lay's en la freidora de aire: el truco secreto

Cuanto más fina la rodaja y mejor el secado, más efecto Lay’s vas a lograr. Para ponerte manos a la obra con este truco, necesitarás algunos ingredientes básicos:

Papas (ideal variedad blanca o spunta)

Sal fina

Opcional: pimentón, ajo en polvo o paprika

Aceite en spray (muy poco)

Ahora bien, el paso a paso para la mejor receta de papitas tipo Lay’s en freidora de aire es el siguiente: primero cortá las papas bien finitas, casi transparentes. Lo ideal es usar mandolina, si tienes este objeto la forma saldrá mucho mejor.

Remojalas en agua fría durante 20 a 30 minutos y escurrilas secando muy bien con papel de cocina (esto es clave). Colocalas en un bowl y agregá apenas unas gotas de aceite en spray.

Acomodá las rodajas de papas en la freidora sin encimarlas y cocina a 180 °C durante 12 a 15 minutos, moviéndolas cada 4 minutos. Por último retiralas cuando estén doradas y recién ahí agregá la sal.

Cuando las termines de hacer te preguntarás ¿Por qué quedan tan parecidas a las industriales? pues tenemos la respuesta. Las papitas Lay’s se caracterizan por su bajo contenido de humedad y su cocción pareja. En la freidora de aire, el calor circula de manera uniforme y, gracias al remojo previo, se logra esa textura seca, liviana y ultra crujiente sin necesidad de freírlas en aceite, ese es el secreto.

Si querés un resultado todavía más profesional, dejá reposar las papas ya cortadas y secas en la heladera durante 10 minutos antes de cocinarlas. El choque térmico ayuda a que queden aún más crocantes.

Este truco es una opción más saludable (y adictiva) caracterizandose por tener menos grasa, menos sodio y sin conservantes. Y lo mejor: podés personalizarlas con tus condimentos favoritos.