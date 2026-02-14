Con el objetivo de frenar el avance de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el Ministerio de Salud de San Juan trabaja intensamente en la prevención y el diagnóstico precoz. En el contexto del Día Internacional del Preservativo, celebrado cada 13 de febrero para promover el uso de este método eficaz contra ITS y embarazos no planificados, las autoridades ponen el foco en una problemática de conducta masculina.
"Los hombres se resisten al uso de preservativo y evitan la consulta médica"
En el marco del Día Internacional del Condón, Miguel Rueda, Jefe del programa de VIH, señaló que los varones muestran mayor rechazo tanto a protegerse como a buscar atención temprana ante las ITS.