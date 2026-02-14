"Los hombres se resisten al uso de preservativo y evitan la consulta médica"

Respecto a las estadísticas, el funcionario señaló que, aunque hay casos de sífilis en adolescentes, la incidencia es baja. Sin embargo, advirtió sobre un incremento significativo en la franja etaria que va de los 20 a los 39 años, siendo este el rango de personas que más se acerca a solicitar testeos.

Rueda hizo hincapié en la necesidad de derribar tabúes que aún rodean a la sexualidad y la salud: "Estos temas siguen siendo tabú y muchas veces la educación comienza en la casa, más allá de que luego esté la escuela".

Un punto crítico señalado por el Jefe del programa de VIH es la brecha de género en la búsqueda de atención médica y medidas preventivas. "Lo que pasa es que el hombre tiene resistencia al uso de preservativo y resistencia a consultar", señaló Rueda, contrastando que, por ejemplo, en los casos de sífilis, "la mujer es la que más consulta". Ante este escenario, sentenció: "Hoy la mujer es quien tiene que exigir que se use".

Finalmente, recomendó que toda persona sexualmente activa, incluso con pareja estable, se realice al menos una serología al año para garantizar un diagnóstico temprano.