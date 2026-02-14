"
"Los hombres se resisten al uso de preservativo y evitan la consulta médica"

En el marco del Día Internacional del Condón, Miguel Rueda, Jefe del programa de VIH, señaló que los varones muestran mayor rechazo tanto a protegerse como a buscar atención temprana ante las ITS.

Con el objetivo de frenar el avance de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el Ministerio de Salud de San Juan trabaja intensamente en la prevención y el diagnóstico precoz. En el contexto del Día Internacional del Preservativo, celebrado cada 13 de febrero para promover el uso de este método eficaz contra ITS y embarazos no planificados, las autoridades ponen el foco en una problemática de conducta masculina.

Miguel Rueda, Jefe del programa de VIH, detalló a sanjuan8.com que las estrategias de abordaje que incluyen la distribución gratuita de preservativos y el fortalecimiento de los centros de testeo. "El preservativo es el único método que previene las ITS y la idea es ponerlo en el centro", enfatizó Rueda, subrayando que este insumo se distribuye no solo en hospitales de cabecera como el hospital Guillermo Rawson y el Marcial Quiroga, sino también en centros de salud, la División Sexual, organizaciones civiles y directamente a trabajadoras sexuales.

Panorama epidemiológico y conducta social

Respecto a las estadísticas, el funcionario señaló que, aunque hay casos de sífilis en adolescentes, la incidencia es baja. Sin embargo, advirtió sobre un incremento significativo en la franja etaria que va de los 20 a los 39 años, siendo este el rango de personas que más se acerca a solicitar testeos.

Rueda hizo hincapié en la necesidad de derribar tabúes que aún rodean a la sexualidad y la salud: "Estos temas siguen siendo tabú y muchas veces la educación comienza en la casa, más allá de que luego esté la escuela".

Un punto crítico señalado por el Jefe del programa de VIH es la brecha de género en la búsqueda de atención médica y medidas preventivas. "Lo que pasa es que el hombre tiene resistencia al uso de preservativo y resistencia a consultar", señaló Rueda, contrastando que, por ejemplo, en los casos de sífilis, "la mujer es la que más consulta". Ante este escenario, sentenció: "Hoy la mujer es quien tiene que exigir que se use".

Finalmente, recomendó que toda persona sexualmente activa, incluso con pareja estable, se realice al menos una serología al año para garantizar un diagnóstico temprano.

