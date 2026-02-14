Independiente le ganó 2-0 a Lanús y sigue invicto en el Torneo Apertura

Independiente venció a Lanús 2-0 en la fase de grupos de la Liga Profesional. Los goles fueron anotados por Matías Abaldo (11′ ST) y Gabriel Ávalos (17′ ST). En cuanto a las estadísticas, Independiente tuvo una posesión del 55% y realizó 16 tiros al arco, mientras que Lanús tuvo un 45% de posesión y solo 4 tiros al arco. En el partido, Luciano Cabral de Independiente fue expulsado a los 50 minutos del segundo tiempo. El próximo partido de Independiente será contra I. R. (M) el jueves 19 de febrero a las 19:30 hs en el estadio Bautista Gargantini, mientras que Lanús se enfrentará a A. Juniors el domingo 22 de febrero en el estadio Diego Armando Maradona. Tras este encuentro, Independiente se posiciona 2° en la tabla del Grupo A, mientras que Lanús ocupa el 5° lugar.