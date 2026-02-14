"
Racing le ganó 2-0 a Banfield y consiguió su segunda victoria consecutiva

Los goles para Racing fueron de Marco Di Césare y Adrián Martínez.

Racing venció a Banfield 2-0 en la fase de grupos de la Liga Profesional. Los goleadores fueron Marco Di Césare (27′ PT) y Adrián Martínez (45′ PT, penal). En cuanto a las estadísticas, Racing tuvo una posesión del 57% frente al 43% de Banfield, con 11 tiros al arco para Racing y 13 para Banfield, además de 274 pases correctos contra 180 de Banfield.No se registraron tarjetas rojas durante el partido. El próximo partido de Racing será contra B. Juniors el viernes 20 de febrero a las 20:00 hs en el estadio Alberto J. Armando, mientras que Banfield se enfrentará a Newell’s el sábado 21 de febrero a las 17:00 hs en el estadio Florencio Sola.En la tabla del Grupo B, Racing se posiciona y Banfield 12° tras este encuentro.

14 de febrero 2026, 19:29hs

Las estadísticas del encuentro entre Banfield y Racing por la Liga Profesional:

  • Resultado: Banfield 0 vs Racing 2.
  • Posesión: Banfield 43% vs Racing 57%.
  • Tiros al arco: Banfield 13 vs Racing 11.
  • Fouls cometidos: Banfield 7 vs Racing 14.
  • Pases correctos: Banfield 180 vs Racing 274.
  • Pases incorrectos: Banfield 67 vs Racing 63.
  • Recuperaciones: Banfield 16 vs Racing 28.
  • Tarjetas amarillas: Banfield 1 vs Racing 5.
  • Tarjetas rojas: Banfield 0 vs Racing 0.
  • Tiros libres: Banfield 2 vs Racing 0.

