Racing le ganó 2-0 a Banfield y consiguió su segunda victoria consecutiva

Racing venció a Banfield 2-0 en la fase de grupos de la Liga Profesional. Los goleadores fueron Marco Di Césare (27′ PT) y Adrián Martínez (45′ PT, penal). En cuanto a las estadísticas, Racing tuvo una posesión del 57% frente al 43% de Banfield, con 11 tiros al arco para Racing y 13 para Banfield, además de 274 pases correctos contra 180 de Banfield.No se registraron tarjetas rojas durante el partido. El próximo partido de Racing será contra B. Juniors el viernes 20 de febrero a las 20:00 hs en el estadio Alberto J. Armando, mientras que Banfield se enfrentará a Newell’s el sábado 21 de febrero a las 17:00 hs en el estadio Florencio Sola.En la tabla del Grupo B, Racing se posiciona 7° y Banfield 12° tras este encuentro.