Conmoción en Brasil por el funcionario que baleó a sus hijos y se mató

El nene, de 8 años, estuvo dos días en terapia intensiva tras recibir un tiro en la cabeza.

La ciudad de Itumbiara quedó sumida en el dolor tras la muerte de Benicio Araújo Machado, de 8 años, el segundo hijo del secretario de Gobierno local, Thales Naves Alves Machado.

El niño murió este viernes en la terapia intensiva del Hospital Estatal de Itumbiara, donde permanecía internado en estado gravísimo desde la noche del miércoles, cuando su propio padre le disparó y luego se quitó la vida.

Su hermano mayor, Miguel Araújo Machado, de 12 años, también murió tras ser baleado por el funcionario.

El drama familiar que sacudió a la ciudad

El trágico episodio ocurrió mientras la madre de los chicos se encontraba de viaje a San Pablo. Horas antes del brutal ataque, Thales Machado publicó un video en redes sociales junto a sus hijos, con la frase: “Que Dios siempre bendiga a mis hijos, papá los quiere mucho ”.

Según el diario Metrópoles, Thales les disparó a sus dos hijos en la cabeza con una pistola y luego se suicidó.

Familiares descubrieron el crimen tras ver un posteo en la cuenta de Instagram del funcionario, que fue eliminado de las redes sociales tras la difusión del incidente. “Todo tiene un final y, hoy, lo nuestro ha llegado a su fin”, escribió Machado antes de afirmar: “Nos vamos, yo y mis hijos, que ahora son ángeles. Por desgracia, ellos se van conmigo”.

La tragedia de Itumbiara podría estar relacionada con problemas conyugales que el propio secretario mencionó en el posteo.

En ese texto, Machado intentó justificar el crimen al afirmar que había descubierto una infidelidad de su pareja que lo llevó a lo que llamó “el límite de lo improbable”.

