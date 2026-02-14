Conmoción en Brasil por el funcionario que baleó a sus hijos y se mató

El drama familiar que sacudió a la ciudad

El trágico episodio ocurrió mientras la madre de los chicos se encontraba de viaje a San Pablo. Horas antes del brutal ataque, Thales Machado publicó un video en redes sociales junto a sus hijos, con la frase: “Que Dios siempre bendiga a mis hijos, papá los quiere mucho ”.

Según el diario Metrópoles, Thales les disparó a sus dos hijos en la cabeza con una pistola y luego se suicidó.

Familiares descubrieron el crimen tras ver un posteo en la cuenta de Instagram del funcionario, que fue eliminado de las redes sociales tras la difusión del incidente. “Todo tiene un final y, hoy, lo nuestro ha llegado a su fin”, escribió Machado antes de afirmar: “Nos vamos, yo y mis hijos, que ahora son ángeles. Por desgracia, ellos se van conmigo”.

La tragedia de Itumbiara podría estar relacionada con problemas conyugales que el propio secretario mencionó en el posteo.

En ese texto, Machado intentó justificar el crimen al afirmar que había descubierto una infidelidad de su pareja que lo llevó a lo que llamó “el límite de lo improbable”.