"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Marcelo Orrego

Orrego será uno de los primeros gobernadores en reunirse con Santilli

El gobernador de San Juan participará este lunes de un encuentro en Casa Rosada junto a su par de Córdoba, Martín Llaryora. El objetivo es avanzar en acuerdos sobre la agenda legislativa y las reformas que impulsa el Gobierno nacional.

El Gobierno nacional recibirá este lunes, 10 de noviembre, a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba), en una reunión encabezada por Diego Santilli, quien se desempeña de hecho como ministro del Interior, aunque aún no juró formalmente.

El encuentro forma parte de una serie de reuniones con mandatarios provinciales que busca tejer acuerdos políticos y garantizar apoyo legislativo a la agenda de reformas del Ejecutivo, especialmente en materia laboral e impositiva.

Las reuniones se desarrollarán en Casa Rosada, y en los próximos días podrían sumarse otros gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes). También figura entre los posibles participantes Gustavo Sáenz (Salta), quien mantiene una relación fluctuante con la administración nacional.

Te puede interesar...

El viernes pasado, Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y ratificaron los compromisos asumidos por los anteriores funcionarios del área, Lisandro Catalán y Guillermo Francos. Sin embargo, los mandatarios solicitaron acceder a los textos completos de las reformas antes de definir su posición.

Con esta ronda de encuentros, el Gobierno busca mostrar cohesión y fortaleza política de cara a la nueva etapa institucional, consolidando vínculos con los mandatarios provinciales que participaron del encuentro en Casa Rosada a fines de octubre.

Fuente: Minuto Uno

Temas

Te puede interesar