El Gobierno nacional recibirá este lunes, 10 de noviembre, a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba), en una reunión encabezada por Diego Santilli, quien se desempeña de hecho como ministro del Interior, aunque aún no juró formalmente.
Orrego será uno de los primeros gobernadores en reunirse con Santilli
El gobernador de San Juan participará este lunes de un encuentro en Casa Rosada junto a su par de Córdoba, Martín Llaryora. El objetivo es avanzar en acuerdos sobre la agenda legislativa y las reformas que impulsa el Gobierno nacional.