Orrego será uno de los primeros gobernadores en reunirse con Santilli

El encuentro forma parte de una serie de reuniones con mandatarios provinciales que busca tejer acuerdos políticos y garantizar apoyo legislativo a la agenda de reformas del Ejecutivo, especialmente en materia laboral e impositiva.

Las reuniones se desarrollarán en Casa Rosada, y en los próximos días podrían sumarse otros gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes). También figura entre los posibles participantes Gustavo Sáenz (Salta), quien mantiene una relación fluctuante con la administración nacional.