Ganar y esperar: que necesita San Martín para salvarse del descenso

Si San Martín gana, se abren tres posibilidades:

Si San Martín gana y Godoy Cruz pierde: el Verdinegro se salva y descienden Aldosivi (por Promedios) y Godoy Cruz (por tabla general).

Si San Martín gana y Godoy Cruz empata: el Verdinegro se salva y descienden Aldosivi (por Promedio) y Godoy Cruz (por tabla general).

Si San Martín gana y Godoy Cruz gana: habrá desempate entre sanjuaninos y mendocinos para definir el descenso de la tabla general y Aldosivi descenderá por Promedio.

La última fecha será cargada de emoción y tensión en Mar del Plata y Mendoza. Ambos partidos se jugarán a la misma hora para evitar suspicacias. La AFA aún no programó la fecha que se disputará con la cabeza puesta en un lado y mirando de reojo lo que ocurre en el otro estadio.