San Martín llegó con vida a la última fecha de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol. El Verdinegro visitará el próximo fin de semana, con fecha a confirmar, a Aldosivi en Mar del Plata. El equipo del Pueblo Viejo deberá ganar y esperar que Godoy Cruz no lo haga para asegurar su permanencia. También puede terminar con un desempate mano a mano ante su clásico rival.
Ganar y esperar: que necesita San Martín para salvarse del descenso
