"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > San Martín

Ganar y esperar: que necesita San Martín para salvarse del descenso

San Martín, Godoy Cruz y Aldosivi definirán los dos descensos a la Primera Nacional. El Verdinegro está obligado a ganar y esperar el resultado del Tomba.

San Martín llegó con vida a la última fecha de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol. El Verdinegro visitará el próximo fin de semana, con fecha a confirmar, a Aldosivi en Mar del Plata. El equipo del Pueblo Viejo deberá ganar y esperar que Godoy Cruz no lo haga para asegurar su permanencia. También puede terminar con un desempate mano a mano ante su clásico rival.

San Martín, Godoy Cruz y Aldosivi definirán, en la última fecha del Torneo Clausura, los dos descensos de la temporada. El destino quiso que Aldosivi y San Martín deban cruzarse mano a mano, en Mar del Plata, en el cierre del torneo. El Tomba jugará como local ante Deportivo Riestra.

El equipo del Pueblo Viejo sabe que su única esperanza es ganar, cualquier otro resultado lo mandará de manera directa a la Primera Nacional.

Te puede interesar...

Si San Martín gana, se abren tres posibilidades:

Si San Martín gana y Godoy Cruz pierde: el Verdinegro se salva y descienden Aldosivi (por Promedios) y Godoy Cruz (por tabla general).

Si San Martín gana y Godoy Cruz empata: el Verdinegro se salva y descienden Aldosivi (por Promedio) y Godoy Cruz (por tabla general).

Si San Martín gana y Godoy Cruz gana: habrá desempate entre sanjuaninos y mendocinos para definir el descenso de la tabla general y Aldosivi descenderá por Promedio.

La última fecha será cargada de emoción y tensión en Mar del Plata y Mendoza. Ambos partidos se jugarán a la misma hora para evitar suspicacias. La AFA aún no programó la fecha que se disputará con la cabeza puesta en un lado y mirando de reojo lo que ocurre en el otro estadio.

Temas

Te puede interesar