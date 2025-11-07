Santilli asume en Interior y se reunirá con Orrego por el Presupuesto 2026
El diputado del PRO deja su banca para incorporarse al Gabinete nacional. Tendrá una agenda cargada con gobernadores, entre ellos Marcelo Orrego.
Diego Santilli formalizará este viernes su renuncia a la Cámara de Diputados para asumir como ministro del Interior del gobierno de Javier Milei. Aunque aún no se concretó su nombramiento oficial, el dirigente ya comenzó a delinear su gestión y a programar sus primeros encuentros con mandatarios provinciales.
Según trascendió, el próximo lunes recibirá en la Casa Rosada al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en el marco de una serie de reuniones que tendrán como eje el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación.
Antes de ese encuentro, Santilli mantendrá este viernes reuniones con los gobernadores de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil, en el Salón de los Escudos, en Balcarce 50. También participará el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien asumió tras la salida de Guillermo Francos.
El exvicejefe de Gobierno porteño busca retomar el diálogo político con las provincias y conseguir respaldo para las reformas que el Ejecutivo nacional planea impulsar durante el verano. Entre los mandatarios con los que también se reunirá figuran el cordobés Martín Llaryora y el salteño Gustavo Sáenz, ambos con posiciones moderadas frente a la administración libertaria.
La designación de Santilli responde al objetivo de recomponer la relación entre la Nación y los gobiernos provinciales, luego de semanas de tensiones internas y reclamos por la falta de interlocución política desde el Ministerio del Interior.
Fuentes oficiales confirmaron que el nuevo funcionario ya mantuvo contactos informales con varios mandatarios y busca consolidar acuerdos de gobernabilidad en torno a la agenda económica y fiscal que impulsa la Casa Rosada.
Si bien su asunción formal se concretará en los próximos días, el “Colorado” ya trabaja en la conformación de su equipo y en la definición de sus primeras medidas. Dentro del Gabinete, su área de acción podría superponerse parcialmente con la Jefatura de Gabinete, lo que anticipa una nueva disputa interna en la estructura de poder del oficialismo.