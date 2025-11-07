Santilli asume en Interior y se reunirá con Orrego por el Presupuesto 2026

El exvicejefe de Gobierno porteño busca retomar el diálogo político con las provincias y conseguir respaldo para las reformas que el Ejecutivo nacional planea impulsar durante el verano. Entre los mandatarios con los que también se reunirá figuran el cordobés Martín Llaryora y el salteño Gustavo Sáenz, ambos con posiciones moderadas frente a la administración libertaria.

La designación de Santilli responde al objetivo de recomponer la relación entre la Nación y los gobiernos provinciales, luego de semanas de tensiones internas y reclamos por la falta de interlocución política desde el Ministerio del Interior.

Fuentes oficiales confirmaron que el nuevo funcionario ya mantuvo contactos informales con varios mandatarios y busca consolidar acuerdos de gobernabilidad en torno a la agenda económica y fiscal que impulsa la Casa Rosada.

Si bien su asunción formal se concretará en los próximos días, el “Colorado” ya trabaja en la conformación de su equipo y en la definición de sus primeras medidas. Dentro del Gabinete, su área de acción podría superponerse parcialmente con la Jefatura de Gabinete, lo que anticipa una nueva disputa interna en la estructura de poder del oficialismo.