Rivadavia lanza el concurso "Mejor Vidriera Navideña"

El intendente Sergio Miodowsky expresó que este concurso “es una forma de acompañar y visibilizar el esfuerzo diario de nuestros comerciantes, impulsando un movimiento económico positivo para el sector y reforzando el espíritu navideño”.

“Este tipo de acciones son en base a acompañar al comercio del Rivadavia, como lo venimos haciendo por ejemplo con la reciente inauguración del primer polo comercial del departamento”, agregó.

¿Quiénes pueden participar?

Todos los comercios ubicados en Rivadavia podrán sumarse, sin costo de inscripción.

La inscripción cierra el 19 de diciembre a las 12 hs.

¿Cómo inscribirse?

Los comerciantes deberán enviar sus datos y una foto de la vidriera ya decorada al: • Mail: [email protected] • WhatsApp: 264 561 4594

Datos a enviar:

• Nombre del titular del comercio • Nombre de fantasía • Rubro y dirección • Foto de la vidriera terminada

Criterios de evaluación

Un jurado especializado tendrá en cuenta: • Creatividad • Originalidad • Uso del espacio • Materiales utilizados • Iluminación • Innovación

Además, las fotos serán compartidas en las redes sociales oficiales del municipio, donde la votación del público también sumará puntos.

Premios

Los comercios que resulten destacados recibirán: • 1° Premio: Notebook • 2° Premio: Impresora • 3° Premio: Cafetera

Vigencia

• Decoración y visibilización: 20/11 al 19/12 • Selección final: 22/12