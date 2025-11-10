El supra reciclaje, la técnica para el vestuario de artistas itinerantes

La producción incluye 80 conjuntos, es decir, todas las unidades que comprenden el vestuario que lucirán los artistas itinerantes que recorrerán la feria del predio ubicado en Pocito. Son cuatro grupos que integrados por ensamble de músicos, circenses, clown y actores.

Cada grupo se destaca con una paleta de colores, con telas, en su mayoría, con mucho brillo, ideal para la noche. Este material textil incluye foil, cuerinas, algodones crudos y telas plisadas, entre otros géneros, y se destaca el dorado, plateado, cobrerojo, negro, transparencias, poliester sublimado y lentejuelas.

En este proceso creativo, cada uno de los miembros del taller tiene una característica. “Lucas es diseñador de indumentaria y se enfoca en moldes y diseño. Rosa tiene una expertiz en máquinas, en corte y confección, mientras Natividad es modista y tiene mucha creatividad”, comentó Cecilia, quien coordina el equipo, es diseñadora de indumentaria, especialista en diseño textil sostenible y agregó que “el trabajo en equipo es muy enriquecedor porque el momento de crear tiene un nivel premium”.

Las jornadas de trabajo se van tornando cada vez más intensas ya que quedan pocos días para el 20 de noviembre, fecha que comenzará la FNS. Así, esta labor tiene un eje que es el guión artístico de los itinerantes, el cual “nos permite conocer la puesta y sus personajes. Ahí es donde nace nuestra propuesta: un vestuario más atemporal y moderno” contó Falivene.

Algo para destacar en esta gran labor y que tiene que ver con el supra reciclaje, es que nada se descarta, ya que las telas se aprovechan al máximo para hacer accesorios o, incluso, prendas.

“Tenemos planteado todo el camino por el que vamos a ir, pero la realidad es que todos los días estamos creando”, concluyó la especialista en diseño textil sostenible.

Venta de tickets

Para adquirir las entradas de la FNS, los interesados pueden acceder a la plataforma www.autoentrada.com y, de manera presencial, en boletería del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19.

Los valores van desde $10.000 hasta $35.000, según el sector elegido dentro del Estadio San Juan del Bicentenario, mientras que la entrada más económica, de $5.000, permite acceder a la Feria y al show del Velódromo. Todos los tickets incluyen el ingreso a la Feria y al show.

Además, quienes compren con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán hacerlo en tres cuotas sin interés, con un máximo de cinco entradas por persona.