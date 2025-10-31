Orrego bajó el tono tras su encuentro con Milei y llamó al respeto mutuo

Según relató, durante las dos horas de reunión Milei habló sobre la necesidad de encarar una serie de reformas que serán claves en la segunda etapa de su gestión. “El presidente se refirió principalmente a la reforma laboral, impositiva y del Código Penal, y también a la importancia de contar con las herramientas necesarias para avanzar en el Congreso”, detalló Orrego.

El gobernador reconoció que coincide con el espíritu de algunas de esas propuestas, aunque remarcó que será necesario conocer los borradores finales de cada iniciativa. “Habrá que ver el desarrollo de las charlas y cómo se plantean los textos”, indicó.

Preocupación por las rutas nacionales y el Presupuesto 2026

Entre los planteos realizados por los gobernadores, Orrego destacó uno que considera urgente: el estado de las rutas nacionales. “Le marcamos al presidente que es fundamental que estén en buen estado en todo el país. Son piezas clave para la competencia y el desarrollo de cualquier industria”, señaló.

Además, comentó que durante el encuentro se hizo referencia al Presupuesto 2026, que el Ejecutivo nacional planea enviar al Congreso en noviembre. “Habrá que esperar su presentación para conocer en detalle las propuestas que impulsa la Nación”, sostuvo.

Reforma laboral: “El sistema actual perjudica al trabajador”

Consultado sobre el proyecto de ley presentado por la diputada libertaria Romina Diez, que propone una reforma laboral y generó polémica, Orrego consideró que el sistema vigente “es arcaico” y que “precisa una modernización que beneficie al trabajador”.

“En definitiva, el que termina perjudicado es el trabajador. Hoy el mundo del trabajo requiere adaptaciones, y hay que buscar un equilibrio que garantice empleo y desarrollo”, afirmó.