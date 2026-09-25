Un control de tránsito realizado en Capital terminó con una de las alcoholemias más elevadas detectadas durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Un conductor de un Renault blanco registró 2,63 gramos de alcohol por litro de sangre y, antes de conocer el resultado del test, sorprendió a los agentes con una pregunta: “¿Puedo llamar a mi abogado?”
Video: dio 2,63 de alcoholemia y preguntó si podía llamar a su abogado
El conductor fue detectado durante un control de seguridad vial realizado en Capital. El test arrojó más de cinco veces el límite permitido en San Juan. Además, no tenía el DNI consigo y los agentes retuvieron el vehículo y la licencia.