Video: dio 2,63 de alcoholemia y preguntó si podía llamar a su abogado

En San Juan, el límite permitido para conductores particulares es de 0,50 g/l, por lo que el resultado registrado durante el operativo superó ampliamente ese valor.

Además del resultado positivo, durante el procedimiento los agentes le solicitaron su Documento Nacional de Identidad. El conductor manifestó que no lo tenía consigo en ese momento.

Ante la alcoholemia detectada, se resolvió retener el vehículo y la licencia de conducir. Según la información difundida sobre el procedimiento, el infractor deberá afrontar además una multa que rondaría los $600.000.

El operativo formó parte de los controles preventivos que se realizan para detectar a personas que conducen después de consumir alcohol y reducir los riesgos asociados a este tipo de infracciones.

El caso detectado en Capital quedó entre los más llamativos por la magnitud del resultado: 2,63 g/l, una cifra que multiplicó varias veces el límite vigente en San Juan y que terminó con la retención del vehículo y la licencia.