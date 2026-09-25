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Video: dio 2,63 de alcoholemia y preguntó si podía llamar a su abogado

El conductor fue detectado durante un control de seguridad vial realizado en Capital. El test arrojó más de cinco veces el límite permitido en San Juan. Además, no tenía el DNI consigo y los agentes retuvieron el vehículo y la licencia.

Un control de tránsito realizado en Capital terminó con una de las alcoholemias más elevadas detectadas durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Un conductor de un Renault blanco registró 2,63 gramos de alcohol por litro de sangre y, antes de conocer el resultado del test, sorprendió a los agentes con una pregunta: “¿Puedo llamar a mi abogado?”

El episodio quedó registrado en un video difundido por la ANSV, que mostró tres controles positivos realizados en distintos puntos del país. El caso del conductor sanjuanino fue el que presentó el registro más elevado de los tres.

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Según se observa en las imágenes, los agentes le solicitaron que realizara el test de alcoholemia. Mientras esperaba el resultado, el hombre realizó la particular consulta. Finalmente, el dispositivo confirmó que circulaba con 2,63 g/l de alcohol en sangre.

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En San Juan, el límite permitido para conductores particulares es de 0,50 g/l, por lo que el resultado registrado durante el operativo superó ampliamente ese valor.

Además del resultado positivo, durante el procedimiento los agentes le solicitaron su Documento Nacional de Identidad. El conductor manifestó que no lo tenía consigo en ese momento.

Ante la alcoholemia detectada, se resolvió retener el vehículo y la licencia de conducir. Según la información difundida sobre el procedimiento, el infractor deberá afrontar además una multa que rondaría los $600.000.

El operativo formó parte de los controles preventivos que se realizan para detectar a personas que conducen después de consumir alcohol y reducir los riesgos asociados a este tipo de infracciones.

El caso detectado en Capital quedó entre los más llamativos por la magnitud del resultado: 2,63 g/l, una cifra que multiplicó varias veces el límite vigente en San Juan y que terminó con la retención del vehículo y la licencia.

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