La Reserva de San Martín perdió el clásico cuyano ante Godoy Cruz

El partido fue parejo y disputado, con situaciones para ambos equipos, pero el gol de Rojas terminó marcando la diferencia en un encuentro cerrado.

La derrota tiene un peso importante para San Martín porque se produjo en una etapa del torneo en la que necesita sumar para acercarse a los primeros lugares.

Después de diez fechas, el equipo sanjuanino quedó 14.º con 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Actualmente está a ocho unidades de la zona de clasificación a los octavos de final.

El margen comienza a ser cada vez menor para la Reserva, que deberá recuperar terreno en las próximas jornadas si pretende mantenerse en carrera por un lugar en la siguiente instancia del Torneo Proyección.

El clásico cuyano volvió a quedar en manos de Godoy Cruz y dejó a San Martín con la obligación de reaccionar para no perder más terreno en la tabla.