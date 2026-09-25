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La Reserva de San Martín perdió el clásico cuyano ante Godoy Cruz

El Verdinegro cayó 1-0 en el Hilario Sánchez por el interzonal de la fecha 10 del Torneo Proyección. Juan Martín Rojas marcó el único gol y el equipo sanjuanino quedó a ocho puntos de los puestos de clasificación a octavos.

La Reserva de San Martín no pudo hacerse fuerte en casa y perdió 1-0 ante Godoy Cruz en una nueva edición del clásico cuyano. El encuentro se disputó este viernes en el estadio Hilario Sánchez, por el interzonal correspondiente a la décima fecha del Torneo Proyección.

El Verdinegro salió decidido a buscar el partido, pero Godoy Cruz golpeó rápido y encontró la diferencia que terminaría siendo definitiva. Juan Martín Rojas recibió, avanzó y sacó un potente remate de derecha que terminó dentro del arco defendido por Francisco Valenzuela.

San Martín intentó reaccionar después del golpe y buscó distintas alternativas para llegar al empate. Sin embargo, el conjunto sanjuanino no encontró la precisión necesaria en los metros finales y el Tomba consiguió sostener la ventaja hasta el cierre.

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El partido fue parejo y disputado, con situaciones para ambos equipos, pero el gol de Rojas terminó marcando la diferencia en un encuentro cerrado.

La derrota tiene un peso importante para San Martín porque se produjo en una etapa del torneo en la que necesita sumar para acercarse a los primeros lugares.

Después de diez fechas, el equipo sanjuanino quedó 14.º con 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Actualmente está a ocho unidades de la zona de clasificación a los octavos de final.

El margen comienza a ser cada vez menor para la Reserva, que deberá recuperar terreno en las próximas jornadas si pretende mantenerse en carrera por un lugar en la siguiente instancia del Torneo Proyección.

El clásico cuyano volvió a quedar en manos de Godoy Cruz y dejó a San Martín con la obligación de reaccionar para no perder más terreno en la tabla.

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