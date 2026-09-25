La Reserva de San Martín no pudo hacerse fuerte en casa y perdió 1-0 ante Godoy Cruz en una nueva edición del clásico cuyano. El encuentro se disputó este viernes en el estadio Hilario Sánchez, por el interzonal correspondiente a la décima fecha del Torneo Proyección.
La Reserva de San Martín perdió el clásico cuyano ante Godoy Cruz
El Verdinegro cayó 1-0 en el Hilario Sánchez por el interzonal de la fecha 10 del Torneo Proyección. Juan Martín Rojas marcó el único gol y el equipo sanjuanino quedó a ocho puntos de los puestos de clasificación a octavos.