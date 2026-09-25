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El Verdinegro va por otro paso crucial en el Reducido ante Patronato

San Martín de San Juan visitará este domingo a Patronato por la fecha 31 de la Primera Nacional. El Verdinegro llega sexto con 45 puntos y buscará sumar para sostenerse entre los equipos que hoy están clasificando al Reducido.

Este domingo, desde las 16, el Verdinegro visitará a Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la trigésima primera fecha de la Primera Nacional, con un objetivo concreto: volver a sumar de a tres y fortalecer su lugar en la pelea por el segundo ascenso.

El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli llega después de la victoria como local frente a Colegiales y ocupa el sexto puesto de la Zona B, con 45 unidades. Actualmente se encuentra dentro de los puestos que clasifican al Torneo Reducido, aunque la tabla está lo suficientemente apretada como para que cada punto tenga un peso importante en el tramo final del campeonato.

Del otro lado estará un Patronato que atraviesa una situación muy diferente. El conjunto entrerriano marcha decimosexto, con 31 puntos, apenas una unidad por encima de la zona de descenso. Esa necesidad convierte al encuentro en un partido de alta exigencia para el conjunto sanjuanino, que deberá sostener todo lo conseguido en las últimas fechas.

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Una de las principales novedades para el entrenador será el regreso de Hernán Zuliani. El lateral izquierdo cumplió las tres fechas de suspensión y vuelve a estar disponible para el cuerpo técnico.

Sin embargo, su regreso no garantiza la titularidad. Dante Álvarez aprovechó su oportunidad y viene de convertir dos goles en sus últimas presentaciones, por lo que Schiapparelli deberá definir quién ocupará finalmente ese sector del equipo.

Además, San Martín recuperará algunas piezas importantes para el armado del equipo, entre ellas Manuel Cocca en la defensa y, probablemente, Sebastián Jaurena en el mediocampo. La estructura general no sufriría grandes modificaciones, aunque el último entrenamiento será determinante para terminar de definir el once.

El partido será arbitrado por Juan Pablo Loustau, quien estará acompañado por Ariel Scime y Mariano Cichettó como asistentes.

San Martín sabe que no puede dejar puntos en el camino

Con la jornada 31 por delante, la pelea por los puestos de Reducido aparece muy ajustada. San Martín comparte los 45 puntos con Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que Atlanta suma 49 y Midland 47. Más abajo aparecen Atlético de Rafaela, Deportivo Maipú y otros equipos que todavía buscan acercarse a la zona de clasificación.

El objetivo del Verdinegro es claro: mantener la posición que consiguió y llegar al tramo decisivo del torneo con margen suficiente para no depender de otros resultados. Patronato, en cambio, juega con otra urgencia. Sus 31 puntos lo ubican apenas por encima de la zona roja, por lo que necesita sumar para escapar de esa pelea.

El choque del domingo, entonces, tendrá dos equipos con necesidades diferentes pero con mucho en juego. Para San Martín, será otra oportunidad para dar un paso hacia el Reducido y sostener el envión que consiguió después de vencer a Colegiales.

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