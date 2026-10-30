Alerta por tormentas fuertes y posible granizo para cuatro departamentos

Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre los 20 y 40 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas.

Ante la posibilidad de que se registren lluvias intensas y anegamientos, Protección Civil difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos.

En los hogares, aconsejó revisar techos, bajadas de agua y desagües, retirar del exterior objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua y mantener puertas y ventanas cerradas.

También pidió evitar sacar la basura, desenchufar los artefactos eléctricos y permanecer en las viviendas mientras dure el fenómeno. Además, recomendó tener preparado un kit familiar de emergencia con botiquín, linterna, radio, documentación básica, ropa de abrigo, agua y alimentos no perecederos.

Las autoridades pidieron no circular por calles inundadas o anegadas y buscar un lugar seguro para resguardarse. También recomendaron no obstruir acequias ni bocas de alcantarillas, ya que deben permanecer despejadas para permitir el escurrimiento del agua.

Quienes deban conducir deberán hacerlo con extrema precaución, reducir la velocidad, mantener las luces bajas encendidas y aumentar la distancia entre vehículos. En caso de granizo, la indicación es permanecer bajo techo y evitar exponerse al fenómeno.

Si la tormenta sorprende a una persona mientras conduce, Protección Civil aconseja mantener la calma, disminuir la velocidad sin realizar frenadas bruscas y evitar detenerse por completo sobre la calzada, debido a la posible pérdida de adherencia de los neumáticos.

La Dirección de Protección Civil recordó que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, los vecinos pueden comunicarse a través de los siguientes números:

103: Protección Civil.

911: Emergencias.

La alerta corresponde a la tarde y noche del sábado 31 de octubre y comprende únicamente a Angaco, Caucete, San Martín y 25 de Mayo.