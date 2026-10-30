Un comercio dedicado a la venta de iPhones fue blanco de un robo durante la madrugada de este viernes en Rivadavia. Los delincuentes ingresaron al local Go Lite, ubicado en la esquina de avenida Libertador y Paso de los Andes, y se llevaron 20 teléfonos de distintos modelos y una PlayStation 5.
El golpe a un emprendimiento sanjuanino que terminó con 20 iPhones robados
Delincuentes ingresaron de madrugada y se llevaron teléfonos y una consola, con un perjuicio millonario. El propietario expresó en redes su sospecha sobre alguien de su círculo de confianza.