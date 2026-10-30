"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > iphone

El golpe a un emprendimiento sanjuanino que terminó con 20 iPhones robados

Delincuentes ingresaron de madrugada y se llevaron teléfonos y una consola, con un perjuicio millonario. El propietario expresó en redes su sospecha sobre alguien de su círculo de confianza.

Un comercio dedicado a la venta de iPhones fue blanco de un robo durante la madrugada de este viernes en Rivadavia. Los delincuentes ingresaron al local Go Lite, ubicado en la esquina de avenida Libertador y Paso de los Andes, y se llevaron 20 teléfonos de distintos modelos y una PlayStation 5.

El propietario denunció que la mercadería sustraída representa un perjuicio económico millonario y deslizó que el responsable podría ser alguien de su entorno cercano.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el hecho ocurrió alrededor de las 2. Los autores habrían utilizado un balcón para acceder al interior del negocio a través de una ventana. Una vez adentro, seleccionaron los equipos y la consola antes de escapar.

Te puede interesar...

El dueño del comercio, de apellido Báez, estimó que el valor de los elementos robados supera los 30 millones de pesos.

En una publicación realizada en las redes sociales del emprendimiento, también calculó el perjuicio en unos 15.000 dólares y expresó el impacto personal que le provocó el episodio.

“Hoy me toca atravesar uno de los momentos más difíciles desde que empecé con mi emprendimiento”, escribió. Pero el aspecto que más lo afectó, según manifestó, fue la posibilidad de que detrás del robo haya alguien conocido.

“Lo que más duele es saber que posiblemente detrás de esto haya alguien conocido, alguien que tuvo la confianza y la oportunidad de estar cerca”, expresó.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad. Los investigadores buscan analizar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos de los responsables e intentar identificarlos. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre la recuperación de los elementos.

Temas

Te puede interesar