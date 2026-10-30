El golpe a un emprendimiento sanjuanino que terminó con 20 iPhones robados

El dueño del comercio, de apellido Báez, estimó que el valor de los elementos robados supera los 30 millones de pesos.

En una publicación realizada en las redes sociales del emprendimiento, también calculó el perjuicio en unos 15.000 dólares y expresó el impacto personal que le provocó el episodio.

“Hoy me toca atravesar uno de los momentos más difíciles desde que empecé con mi emprendimiento”, escribió. Pero el aspecto que más lo afectó, según manifestó, fue la posibilidad de que detrás del robo haya alguien conocido.

“Lo que más duele es saber que posiblemente detrás de esto haya alguien conocido, alguien que tuvo la confianza y la oportunidad de estar cerca”, expresó.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad. Los investigadores buscan analizar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos de los responsables e intentar identificarlos. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre la recuperación de los elementos.