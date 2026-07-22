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Aprovechá: Capital lanzó cursos gratuitos de IA, Fotografía y Oratoria

La Municipalidad de San Juan lanzó capacitaciones autoasistidas que abarcan desde Inteligencia Artificial hasta Fotografía. Las anotaciones son presenciales en el Museo de la Historia Urbana.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan abrió la convocatoria para participar de una nueva edición de cursos a través de la Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV). La propuesta cuenta con modalidad asincrónica y autoasistida, lo que permite a cada participante cursar a su propio ritmo entre el 21 de julio y el 31 de agosto, durante un trayecto de 42 días.

Para aquellos vecinos que no dispongan de conectividad o necesiten apoyo técnico, el municipio pone a disposición las instalaciones del Punto Digital en el Museo de la Historia Urbana (MHU Digital). Allí se podrá acceder a computadoras, conexión wifi y asistencia presencial en el turno mañana.

Requisitos y modalidad de inscripción

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Las inscripciones se realizan exclusivamente de forma presencial desde el 20 hasta el 27 de julio, en el horario de 9:00 a 12:30, en la sede del MHU Digital (calle 25 de Mayo 1128 Oeste). Los interesados deben contar con domicilio en el departamento Capital y presentar su DNI al momento de anotarse.

Para obtener la certificación oficial, los estudiantes deberán completar los cuestionarios de autoevaluación de cada unidad aprobando con una nota mínima de 6 (seis) y responder la encuesta final de satisfacción.

Oferta de talleres disponibles

  • El arte de hablar: la Oratoria: Análisis del mensaje, técnicas para una comunicación efectiva e identificación de la audiencia.

  • Orígenes y evolución de la Inteligencia Artificial: Historia de la IA, características principales, ventajas, desventajas y aplicaciones en la vida cotidiana.

  • Enseñar y aprender con TIC: Aportes e impacto de las tecnologías en el ámbito educativo y selección de recursos didácticos digitales.

  • Educación y videojuegos: Conceptos de gamificación y uso de los videojuegos como herramientas pedagógicas.

  • Inteligencia Emocional y Trabajo en Equipo: Componentes de la inteligencia emocional, clima organizacional y optimización del trabajo grupal.

  • Teorías del Liderazgo: Principios fundamentales del líder, repaso de teorías históricas y perfiles del siglo XXI.

  • Storytelling: Estructura, elementos narrativos y herramientas para el diseño de relatos.

  • Primeros pasos en fotografía digital: Principios básicos para cámaras y dispositivos móviles, desarrollo de mirada crítica y construcción de un estilo propio.

Para obtener más información, se puede ingresar al sitio oficial de la comuna en municipiosanjuan.gob.ar/servicios/punto-digital.

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