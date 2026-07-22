Aprovechá: Capital lanzó cursos gratuitos de IA, Fotografía y Oratoria

Las inscripciones se realizan exclusivamente de forma presencial desde el 20 hasta el 27 de julio, en el horario de 9:00 a 12:30, en la sede del MHU Digital (calle 25 de Mayo 1128 Oeste). Los interesados deben contar con domicilio en el departamento Capital y presentar su DNI al momento de anotarse.

Para obtener la certificación oficial, los estudiantes deberán completar los cuestionarios de autoevaluación de cada unidad aprobando con una nota mínima de 6 (seis) y responder la encuesta final de satisfacción.

Oferta de talleres disponibles

El arte de hablar: la Oratoria: Análisis del mensaje, técnicas para una comunicación efectiva e identificación de la audiencia.

Orígenes y evolución de la Inteligencia Artificial: Historia de la IA, características principales, ventajas, desventajas y aplicaciones en la vida cotidiana.

Enseñar y aprender con TIC: Aportes e impacto de las tecnologías en el ámbito educativo y selección de recursos didácticos digitales.

Educación y videojuegos: Conceptos de gamificación y uso de los videojuegos como herramientas pedagógicas.

Inteligencia Emocional y Trabajo en Equipo: Componentes de la inteligencia emocional, clima organizacional y optimización del trabajo grupal.

Teorías del Liderazgo: Principios fundamentales del líder, repaso de teorías históricas y perfiles del siglo XXI.

Storytelling: Estructura, elementos narrativos y herramientas para el diseño de relatos.

Primeros pasos en fotografía digital: Principios básicos para cámaras y dispositivos móviles, desarrollo de mirada crítica y construcción de un estilo propio.

Para obtener más información, se puede ingresar al sitio oficial de la comuna en municipiosanjuan.gob.ar/servicios/punto-digital.