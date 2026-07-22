Naturgy intensifica las tareas para restablecer la energía en Calingasta

Para afrontar la emergencia fueron desplegadas cinco cuadrillas de contratistas y dos equipos de personal propio, además de cuatro camionetas, un camión mediano y tres hidrogrúas, equipamiento preparado para operar en condiciones climáticas adversas.

En cuanto al estado del servicio, Naturgy informó que la totalidad de los usuarios afectados en las localidades de Tamberías y Barreal ya recuperó el suministro eléctrico.

La situación más compleja se presenta en Villa Nueva, donde las grúas no pudieron ingresar inicialmente debido al mal estado del terreno e incluso quedaron atascadas durante los intentos de acceso. Aprovechando la mejora de las condiciones climáticas registrada este miércoles, las cuadrillas retomaron los trabajos para reconstruir unos 200 metros de línea de media tensión, una tarea clave para avanzar con la restitución del servicio en ese sector.

En la red de baja tensión todavía permanecen algunos usuarios sin energía, aunque la empresa aseguró que continúan las tareas para rehabilitar el suministro en el menor tiempo posible.

Desde la distribuidora indicaron que los equipos de refuerzo permanecerán en Calingasta hasta completar la normalización del servicio y remarcaron que todas las tareas se realizan priorizando la seguridad del personal y de la comunidad.

Finalmente, Naturgy San Juan recomendó a los vecinos extremar las precauciones y no acercarse a cables, postes, ramas o árboles caídos que puedan estar en contacto con instalaciones eléctricas. Ante cualquier situación de riesgo, solicitaron comunicarse con el 0800-666-3637, la línea de atención habilitada por la empresa.