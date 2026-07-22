La Ley de Desarrollo Local que impulsa el Ministerio de Minería de San Juan incorporará una matriz socioeconómica destinada a relevar y monitorear el impacto que genera la actividad en la provincia. La creación de este sistema representa un hito histórico para San Juan y una iniciativa inédita en la gestión minera local, al establecer por primera vez un mecanismo integral para medir de forma objetiva y permanente el aporte de la minería al desarrollo económico y social. La herramienta buscará ordenar información sobre empleo, contratación de proveedores y desarrollo comunitario para convertir esos datos en indicadores que permitan medir, con mayor precisión, cuánto aporta la minería al crecimiento de los departamentos donde se desarrolla.
La minería busca medir con datos su impacto en el empleo y las comunidades.
La herramienta buscará ordenar información sobre empleo, contratación de proveedores y desarrollo comunitario para convertir esos datos en indicadores que permitan medir, con mayor precisión, cuánto aporta la minería al crecimiento de los departamentos donde se desarrolla.