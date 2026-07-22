La minería busca medir con datos su impacto en el empleo y las comunidades.

Desde el Ministerio entienden que disponer de esos datos en tiempo real facilitará la toma de decisiones y permitirá ajustar políticas públicas según la evolución de los indicadores.

Entre los beneficios previstos figura la posibilidad de identificar comunidades o zonas que no estén captando de manera suficiente los beneficios de la actividad, detectar oportunidades de mejora y comparar resultados entre distintos proyectos para replicar experiencias exitosas.

La apuesta del Estado

El desafío consiste en que el Estado provincial asuma un rol más activo en la generación de valor social derivado de la actividad minera. Bajo esa mirada, la información sobre empleo, proveedores y comunidades deja de ser un registro estadístico para convertirse en una herramienta de planificación.

Para sostener el sistema se proyecta la participación de un equipo interdisciplinario con funciones asociadas al análisis de impacto económico, la auditoría de datos, la infraestructura tecnológica, el marco regulatorio y el seguimiento de indicadores sociales.

La propuesta también prevé el trabajo sobre tres ejes: el sector privado, mediante el seguimiento de información aportada por las empresas; el sector público, a través de la coordinación de programas estatales en departamentos mineros; y las comunidades, mediante acciones periódicas de participación y relevamiento de necesidades locales.

La meta final es construir una base de información que permita anticipar demandas, planificar intervenciones y acompañar el crecimiento de las regiones mineras con criterios objetivos.