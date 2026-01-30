El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; a través del Parque Provincial Ischigualasto, en conjunto con la participación de prestadores de servicios turísticos de Valle Fértil lanzaron el programa de fortalecimiento a la promoción turística del departamento, el cual tendrá vigencia hasta el próximo 31 de julio.
Lanzaron beneficios para turistas que visiten Valle Fértil
Promover Valle Fértil, tiene como objetivo posicionar al departamento como destino turístico a través de distintas promociones disponibles por prestadores.