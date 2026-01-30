Lanzaron beneficios para turistas que visiten Valle Fértil

El objetivo de esta iniciativa es posicionar a Valle Fértil como destino turístico e incrementar el flujo de visitantes en el departamento. De esta manera, se busca promover y generar un impacto económico y social positivo en la comunidad local como también aprovechar la demanda turística real que genera el Parque como uno de los principales atractivos.

En este marco, una de las principales acciones que se pondrán en marcha a través del programa es la tarjeta de beneficios, descuentos y promociones “Promover Valle Fértil” en diversas categorías como alojamiento, gastronomía, actividades turísticas y transporte.