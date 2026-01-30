El Vacunatorio Móvil estará en Villa Krause y en el Parque este finde

La primera actividad será el sábado 31 de enero, de 19:00 a 22:00, en la Plaza de Villa Krause, donde el equipo de salud estará disponible para atender a vecinos y vecinas que deseen completar o iniciar sus esquemas de vacunación.

En tanto, el domingo 1 de febrero, el dispositivo se trasladará al Parque de Mayo, en la zona de juegos infantiles, ubicada sobre Avenida Libertador General San Martín y Las Heras, en el horario de 18:00 a 20:30.