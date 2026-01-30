Con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas y reforzar las acciones de prevención, el Ministerio de Salud, junto al Gobierno de San Juan, llevará adelante nuevas jornadas del Vacunatorio Móvil durante el fin de semana.
El Vacunatorio Móvil estará en Villa Krause y en el Parque este finde
Salud continúa acercando el Calendario Nacional de Vacunación a los vecinos a través del Vacunatorio Móvil, con dos nuevas jornadas programadas para este sábado y domingo en puntos estratégicos del Gran San Juan.