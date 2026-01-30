"
El Vacunatorio Móvil estará en Villa Krause y en el Parque este finde

Salud continúa acercando el Calendario Nacional de Vacunación a los vecinos a través del Vacunatorio Móvil, con dos nuevas jornadas programadas para este sábado y domingo en puntos estratégicos del Gran San Juan.

Con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas y reforzar las acciones de prevención, el Ministerio de Salud, junto al Gobierno de San Juan, llevará adelante nuevas jornadas del Vacunatorio Móvil durante el fin de semana.

La primera actividad será el sábado 31 de enero, de 19:00 a 22:00, en la Plaza de Villa Krause, donde el equipo de salud estará disponible para atender a vecinos y vecinas que deseen completar o iniciar sus esquemas de vacunación.

En tanto, el domingo 1 de febrero, el dispositivo se trasladará al Parque de Mayo, en la zona de juegos infantiles, ubicada sobre Avenida Libertador General San Martín y Las Heras, en el horario de 18:00 a 20:30.

Estas acciones forman parte de una estrategia territorial que busca acercar los servicios de salud a la comunidad, promoviendo el cuidado y la prevención, especialmente en espacios públicos de alta concurrencia.

Desde el Ministerio de Salud invitan a la población a acercarse con su carnet de vacunación para mantener los esquemas al día.

