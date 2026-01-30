"
San Juan 8 > Ovación > Richardson

La velocista Sha'Carri Richardson, arrestada por conducción temeraria

La doble medallista olímpica fue arrestada por una infracción vial grave y deberá abonar 500 dólares de fianza.

La estadounidense Sha'Carri Richardson, doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, fue arrestada en Florida por exceso de velocidad y permanece detenida bajo fianza, en un nuevo episodio polémico fuera de las pistas.

La velocista estadounidense, de 25 años, deberá abonar una multa de 500 dólares para recuperar la libertad, tras infringir una reciente ley estatal vinculada a la conducción temeraria.

Según informaron las autoridades, Richardson fue detenida luego de ser registrada conduciendo a más de 160 kilómetros por hora.

La atleta, campeona olímpica en los 100 metros y en la posta 4x100 en París, quedó alojada en prisión bajo fianza mientras se tramita su situación judicial.

El hecho se produce a dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la velocista aparece como una de las principales figuras del atletismo estadounidense.

Este arresto se suma a otros antecedentes extradeportivos en la carrera de Richardson. En julio de 2025, la atleta fue detenida tras empujar a su pareja en el aeropuerto de Seattle. En aquella ocasión, presentó disculpas públicas y no se avanzó con cargos formales en su contra.

El historial de controversias de la velocista incluye además el episodio ocurrido en 2021, cuando fue suspendida y excluida de los Juegos Olímpicos de Tokio tras dar positivo en marihuana.

Aquel caso marcó el primer gran escándalo de su carrera y volvió a poner en foco la conducta de una de las atletas más talentosas y mediáticas del atletismo mundial, que continúa sumando episodios fuera de las pistas.

FUENTE: Noticias Argentinas

