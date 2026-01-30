La velocista Sha'Carri Richardson, arrestada por conducción temeraria

La atleta, campeona olímpica en los 100 metros y en la posta 4x100 en París, quedó alojada en prisión bajo fianza mientras se tramita su situación judicial.

El hecho se produce a dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la velocista aparece como una de las principales figuras del atletismo estadounidense.

Este arresto se suma a otros antecedentes extradeportivos en la carrera de Richardson. En julio de 2025, la atleta fue detenida tras empujar a su pareja en el aeropuerto de Seattle. En aquella ocasión, presentó disculpas públicas y no se avanzó con cargos formales en su contra.

El historial de controversias de la velocista incluye además el episodio ocurrido en 2021, cuando fue suspendida y excluida de los Juegos Olímpicos de Tokio tras dar positivo en marihuana.

Aquel caso marcó el primer gran escándalo de su carrera y volvió a poner en foco la conducta de una de las atletas más talentosas y mediáticas del atletismo mundial, que continúa sumando episodios fuera de las pistas.