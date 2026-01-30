La Colonia de Capital cerró con un mensaje de cuidado e inclusión

La intendente Susana Laciar destacó la participación de los vecinos que “estuvieron todos los días tempranito esperando que fuéramos a buscarlos para encontrarnos acá con todos los chicos, con todos los cuidadores, los guardavidas, los bañeros, los que hicieron posible todos estos momentos”, para compartir “actividades recreativas, de deporte, de encuentro, de juego, de capacitación y navegada ambiental”. Remarcó que lo más importante fue “saber qué te pasa a vos, qué pasa en tu barrio” y entender que “en conjunto podemos salir adelante, pero solamente si lo hacemos en equipo, escuchando y con un trabajo conjunto y articulado”. Señaló la importancia de “este gran abrazo, este gran cierre de Colonia”, agradeciendo “el mimo de cada día” y afirmando que “no ser indiferente es decir que lo que pasa acá me importa y lo podemos arreglar juntos”, para finalmente destacar que “la Capital no para, la Capital vibra con la energía que da cada uno de los vecinos y cada uno de los trabajadores de nuestra querida Ciudad Capital”.

Esta importante propuesta en Capital fue posible gracias al trabajo conjunto del Gobierno de la Provincia de San Juan y a un equipo interdisciplinario conformado por profesores, psicólogos, psicopedagogos y monitores, con el acompañamiento permanente de la Dirección de Salud Municipal, que garantizó atención sanitaria y vacunación, y de la Dirección de Ambiente, con la participación de la Brigada Ambiental. También estuvieron presentes de manera constante las áreas de Desarrollo Humano, Salud, Deporte, Comunidades, Adultos Mayores, Discapacidad, junto al acompañamiento continuo del área Servicios.