La Municipalidad de la Capital realizó el cierre de la Colonia de Verano 2026, una política pública que se consolidó como un verdadero espacio de cuidado y encuentro para niños, adultos mayores y personas con discapacidad. El acto contó con la presencia de la intendente Susana Laciar; el diputado nacional, Carlos Jaime; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; la directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta, concejales y funcionarios municipales. Todos compartieron una jornada que celebró el trabajo colectivo y el impacto social de la propuesta.
La Colonia de Capital cerró con un mensaje de cuidado e inclusión
Finalizó una propuesta que durante todo el verano brindó contención, acompañamiento y oportunidades a más de 1.200 vecinos de Capital.