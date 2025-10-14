Orrego recibió a los alumnos ganadores del Nacional de Robótica

Los autores del trabajo son Brisa Morán, Gabriel Ochoa y Jeremías Falcone, junto a las docentes Érica Ozán y Romina Corriente, y la directora Nélida Díaz. Con el acompañamiento del Ministerio de Educación de San Juan, los alumnos representaron a la provincia y obtuvieron el máximo galardón entre escuelas de todo el país.

Los estudiantes presentaron al mandatario el innovador proyecto con el que se consagraron campeones: un parque tecnológico inclusivo y sustentable, diseñado a partir de una imagen de su escuela y desarrollado con el uso de inteligencia artificial.