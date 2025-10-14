Bullrich sobre Trump: "no hace referencia a las elecciones de medio término"

“Lo que dijo es que si el Gobierno, con esta forma de pensar, dejara de ser gobierno, Estados Unidos tendría que ver si apoya o no a otro gobierno que piensa totalmente distinto”, expresó en declaraciones periodísticas.

La funcionaria detalló que la relación entre ambos mandatarios “se plasmó en algo fundamental”, que fue la compra de pesos por parte del Tesoro americano.

“Lo hacen porque es un buen negocio para ellos”, señaló Bullrich.

Consultada sobre la dolarización, la Ministra de Seguridad reafirmó que “no va a haber cambios en el programa, a la vez que "seguimos con el régimen de bandas cambiarias”.

Trump había advertido hoy que si el mandatario argentino “no gana las elecciones”, la administración republicana “no será generosa” con Argentina.

Por otro lado, Bullrich refirió a la decisión de la Cámara Nacional Electoral de no reimprimir las boletas con la foto de Diego Santilli como primer candidato, luego de la renuncia de José Luis Espert a esa nómina.

“Vamos a ir con esa boleta. No vamos a llorar sobre la leche derramada”, concluyó.