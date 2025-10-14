Argentina enfrenta a Puerto Rico en el último amistoso de este mes

Si bien la presencia de Lionel Messi no fue confirmada por Lionel Scaloni, el astro argentino se reincorporó a los entrenamientos tras jugar el fin de semana con su club y sumará minutos con la Selección. Lo que resta conocerse es si lo hará de entrada -muy probablemente- o comenzará en el banco de suplentes.

En este segundo partido, Scaloni tiene previsto darle rodaje a los futbolistas nuevos, que pelean por un lugar en la lista del Mundial 2026, por esa razón, uno de los que se perfila como titular es el delantero de Palmeiras, José “Flaco” López.