La Selección argentina enfrentará a Puerto Rico este martes desde las 21 en el cierre de la fecha FIFA. Tras ganarle a Venezuela por 1-0, la Albiceleste jugará ante los boricuas, un rival con el que nunca coincidió, en un partido que originalmente se iba a disputar en Chicago, pero que finalmente se trasladó al Chase Stadium, hogar del Inter Miami.
Argentina enfrenta a Puerto Rico en el último amistoso de este mes
En este segundo partido, Scaloni tiene previsto darle rodaje a los futbolistas nuevos, que pelean por un lugar en la lista del Mundial 2026, por esa razón, uno de los que se perfila como titular es el delantero de Palmeiras, José “Flaco” López. El encuentro arranca a las 21.