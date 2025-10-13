Lunes con contraste térmico: la mañana será fresca y la tarde rozará los 30°C

Con el correr de las horas, el panorama cambiará por completo: se espera una siesta calurosa, con una temperatura máxima que llegará a los 30°C. El sol saldrá a las 06:57 y se pondrá a las 19:44, anticipando una jornada típicamente primaveral.

El pronóstico extendido para los próximos días mantiene condiciones estables, con mañanas frescas y tardes cálidas, ideales para actividades al aire libre.