El SMN informó que este lunes 13 de octubre comenzó con una mañana fresca en San Juan, donde la temperatura mínima fue de 7.2°C, con una sensación térmica de 6.4°C. A las 6 de la mañana, el cielo se encontraba despejado, la humedad alcanzaba el 60%, la presión era de 944 hPa y el viento soplaba del norte a 6 km/h, con una visibilidad de 15 km.
Lunes con contraste térmico: la mañana será fresca y la tarde rozará los 30°C
El inicio de semana llega con un marcado cambio de temperatura en San Juan. La mínima se registró en 7.2°C y se espera una jornada soleada con máxima de 30°C.