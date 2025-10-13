"
San Juan se vestirá de rosa para la 13° Maratón contra el Cáncer de Mama

El próximo sábado 18, a las 11 horas, se realizará una nueva edición de la Maratón contra el Cáncer de Mama, organizada por la Fundación del Sanatorio Argentino.

La provincia se prepara para vivir una nueva edición de una de las actividades solidarias y de concientización más convocantes del año. El sábado 18 de octubre, desde las 11 horas, se llevará a cabo la 13° Maratón contra el Cáncer de Mama, organizada por la Fundación del Sanatorio Argentino, en el Parque de Mayo, con punto de encuentro en el Estadio Cerrado.

El evento, que año tras año convoca a miles de participantes, busca visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que, según datos médicos, registra 22.000 nuevos casos al año en Argentina y constituye el cáncer más frecuente en las mujeres.

“El poder detectar temprano esta enfermedad permite curarla. Este tipo de acciones de concientización y comunicación son fundamentales. Las beneficiadas son las mujeres y toda su familia”, destacaron desde la organización.

La maratón, que ya suma 13 ediciones consecutivas, reúne en promedio unas 10.000 mujeres y se ha convertido en un clásico del mes de octubre. Además, en esta oportunidad, se incorporará una pequeña caminata para niños, promoviendo la participación familiar en la jornada.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la Fundación del Sanatorio Argentino, tanto de forma presencial como mediante su página web.

Desde la organización invitan a los participantes a llegar con anticipación para retirar las remeras y sumarse al lema de la jornada: “Queremos que San Juan se vista de rosa”, informaron en la previa de la conferencia de prensa que se realizó en Casa de Gobierno.

