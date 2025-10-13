San Juan se vestirá de rosa para la 13° Maratón contra el Cáncer de Mama

La maratón, que ya suma 13 ediciones consecutivas, reúne en promedio unas 10.000 mujeres y se ha convertido en un clásico del mes de octubre. Además, en esta oportunidad, se incorporará una pequeña caminata para niños, promoviendo la participación familiar en la jornada.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la Fundación del Sanatorio Argentino, tanto de forma presencial como mediante su página web.

Desde la organización invitan a los participantes a llegar con anticipación para retirar las remeras y sumarse al lema de la jornada: “Queremos que San Juan se vista de rosa”, informaron en la previa de la conferencia de prensa que se realizó en Casa de Gobierno.