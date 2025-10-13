La provincia se prepara para vivir una nueva edición de una de las actividades solidarias y de concientización más convocantes del año. El sábado 18 de octubre, desde las 11 horas, se llevará a cabo la 13° Maratón contra el Cáncer de Mama, organizada por la Fundación del Sanatorio Argentino, en el Parque de Mayo, con punto de encuentro en el Estadio Cerrado.
San Juan se vestirá de rosa para la 13° Maratón contra el Cáncer de Mama
El próximo sábado 18, a las 11 horas, se realizará una nueva edición de la Maratón contra el Cáncer de Mama, organizada por la Fundación del Sanatorio Argentino.