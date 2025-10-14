"
Tensión en Valle Grande tras la gresca que terminó con la muerte de un menor

En las primeras horas del martes hay fuerte presencia policial. Hay tensión y temor entre los vecinos de la zona.

El barrio Valle Grande vive horas de gran tensión luego del trágico fallecimiento de un niño de 8 años, quien perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho durante un enfrentamiento entre familias ocurrido en la noche del lunes.

El hecho generó un fuerte despliegue policial en la zona. El comisario Walter Benegas, de la Comisaría 35ª, confirmó en el programa "Punto de Partida!, que la situación sigue siendo delicada y que se mantienen patrullajes preventivos con móviles en distintos sectores del barrio.

“Es una situación difícil. Son varias familias involucradas y no sabemos cómo podrían reaccionar”, expresó el comisario.

El violento episodio tuvo lugar en el Sector 4 del barrio, donde, en medio de una pelea entre vecinos, se realizaron disparos. Uno de los proyectiles impactó en el menor que quedó en medio del conflicto.

A pesar del operativo policial en la noche del lunes, la tensión no bajó y durante las primeras horas del martes, vecinos seguían arrojando piedras contra los móviles de los medios de comunicación que se acercaban al lugar de los hechos.

Las calles cercanas a la vivienda donde ocurrió el tiroteo permanecen encintadas y custodiadas. La Unidad Fiscal de Delitos Especiales está a cargo de la investigación, con intervención de personal de la Brigada, Policía Científica, y otras divisiones especializadas. Se han realizado allanamientos, se secuestraron armas y proyectiles, y hay 7 personas fueron detenidas, entre ellos un menor de edad.

