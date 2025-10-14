Tensión en Valle Grande tras la gresca que terminó con la muerte de un menor

El violento episodio tuvo lugar en el Sector 4 del barrio, donde, en medio de una pelea entre vecinos, se realizaron disparos. Uno de los proyectiles impactó en el menor que quedó en medio del conflicto.

A pesar del operativo policial en la noche del lunes, la tensión no bajó y durante las primeras horas del martes, vecinos seguían arrojando piedras contra los móviles de los medios de comunicación que se acercaban al lugar de los hechos.

Las calles cercanas a la vivienda donde ocurrió el tiroteo permanecen encintadas y custodiadas. La Unidad Fiscal de Delitos Especiales está a cargo de la investigación, con intervención de personal de la Brigada, Policía Científica, y otras divisiones especializadas. Se han realizado allanamientos, se secuestraron armas y proyectiles, y hay 7 personas fueron detenidas, entre ellos un menor de edad.