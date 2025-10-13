El Parque Quebrada de Zonda tiene un 56% de avance de obra

La propuesta incluye la construcción de una confitería con terraza, dos módulos sanitarios, parrilleros, mesas y bancos, piletas de lavar, senderos accesibles y circulaciones de hormigón que conectan las distintas áreas del parque. Además, se instalará iluminación LED, señalética, cestos de basura y un sistema de riego por goteo que permitirá el mantenimiento sustentable de los espacios verdes.

En el sector también se avanza con la ejecución del Sitio Conmemorativo Islas Malvinas, ubicado al suroeste del Jardín de los Poetas. Este espacio rendirá homenaje a los héroes sanjuaninos y constituirá un nuevo punto de encuentro simbólico dentro del parque.

Estado actual de los trabajos

La obra, registra un avance físico del 56 %. Entre los sectores más desarrollados se destaca el Monumento a las Islas Malvinas, prácticamente finalizado, y la confitería, que ya cuenta con su estructura de obra gruesa y losa de cubierta ejecutadas.

Los módulos sanitarios se encuentran en etapa de terminaciones, mientras que los senderos principales ya fueron hormigonados, mejorando la circulación peatonal y la conexión con el resto del parque. En paralelo, se trabaja en la fabricación de mobiliario urbano —mesas, bancos y parrilleros— y en la instalación de luminarias y redes de riego.

Un nuevo punto de encuentro en Rivadavia

El Parque Quebrada de Zonda se consolida como un espacio de recreación, naturaleza y memoria, con sectores pensados para el descanso, la gastronomía y el turismo familiar. El proyecto permitirá revalorizar el entorno del Jardín de los Poetas, preservar el paisaje natural y fortalecer el atractivo turístico del departamento Rivadavia.