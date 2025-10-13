Rawson prepara "La Peatonal de Mamá" con horarios extendidos para el fin de semana

El evento se enmarca en el Programa “Comprá en Rawson”, que busca fomentar el comercio local y fortalecer la relación entre vecinos y comerciantes.

Durante estos días, los bancos ofrecerán importantes beneficios: del 8 al 15 de octubre, el Banco Nación aplica 30% de descuento en todos los rubros en seis cuotas; el Banco Galicia, el 14 y 15 de octubre, también ofrece 30% en tres cuotas; y el Banco San Juan, del 9 al 13, brinda 40% de descuento en tres cuotas sin interés.

El comercio de Rawson atenderá con horario normal el viernes, el sábado extenderá su atención una hora más y el domingo abrirá medio día, con estacionamiento gratuito para facilitar el acceso de los visitantes.

Una propuesta que une tradición, familia y desarrollo local en una fecha especial para celebrar a todas las mamás rawsinas.