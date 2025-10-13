"
Rawson prepara "La Peatonal de Mamá" con horarios extendidos para el fin de semana

Rawson se convierte en el escenario de “La Peatonal de Mamá”, una propuesta que une cultura, música, descuentos y beneficios bancarios para impulsar las ventas y homenajear a las familias rawsinas.

Con el objetivo de incentivar las compras y dinamizar la economía local, el Centro Comercial a Cielo Abierto de Villa Krause será el punto de encuentro para “La Peatonal de Mamá”, una iniciativa que combina actividades culturales, promociones y entretenimiento en el corazón comercial del departamento.

En vísperas del Día de la Madre, la Cámara de Comercio del Interior, junto con la Municipalidad de Rawson, organizó una serie de propuestas destinadas a fortalecer la actividad comercial y ofrecer a los compradores sanjuaninos una experiencia diferente.

El centro de Villa Krause será peatonal, con shows en vivo, sorteos, descuentos y sorpresas. Las actividades se desarrollarán desde las 17 horas en el escenario principal ubicado sobre calle Boulevard, con un corte peatonal desde Avenida España hasta Santa Rosa. Además, en el marco del 112° aniversario de Villa Krause, la Cámara distinguirá a los comerciantes pioneros del histórico centro comercial rawsino.

El evento se enmarca en el Programa “Comprá en Rawson”, que busca fomentar el comercio local y fortalecer la relación entre vecinos y comerciantes.

Durante estos días, los bancos ofrecerán importantes beneficios: del 8 al 15 de octubre, el Banco Nación aplica 30% de descuento en todos los rubros en seis cuotas; el Banco Galicia, el 14 y 15 de octubre, también ofrece 30% en tres cuotas; y el Banco San Juan, del 9 al 13, brinda 40% de descuento en tres cuotas sin interés.

El comercio de Rawson atenderá con horario normal el viernes, el sábado extenderá su atención una hora más y el domingo abrirá medio día, con estacionamiento gratuito para facilitar el acceso de los visitantes.

Una propuesta que une tradición, familia y desarrollo local en una fecha especial para celebrar a todas las mamás rawsinas.

