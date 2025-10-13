Con el objetivo de incentivar las compras y dinamizar la economía local, el Centro Comercial a Cielo Abierto de Villa Krause será el punto de encuentro para “La Peatonal de Mamá”, una iniciativa que combina actividades culturales, promociones y entretenimiento en el corazón comercial del departamento.
Rawson prepara "La Peatonal de Mamá" con horarios extendidos para el fin de semana
Rawson se convierte en el escenario de “La Peatonal de Mamá”, una propuesta que une cultura, música, descuentos y beneficios bancarios para impulsar las ventas y homenajear a las familias rawsinas.