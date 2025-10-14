Qué es de la vida de Mariana Nannis: así vive la mediática

El periodista Pepe Ochoa sumó más detalles al asegurar que “personas en Marbella la fotografiaron saliendo del lugar” y que la información estaba confirmada. Las imágenes no tardaron en circular en redes sociales, reavivando el debate sobre el verdadero presente económico y personal de la mediática.

Lejos de aceptar las versiones, Mariana Nannis negó de manera rotunda los rumores. “Son unos mentirosos, cómo voy a estar en una parrilla si ni siquiera como carne. Yo jamás trabajé en mi vida”, habría dicho, intentando mantener la imagen de abundancia que siempre cultivó. Su respuesta buscó reforzar la narrativa del personaje que durante décadas dominó el espectáculo argentino y europeo.

Pese a su desmentida, las versiones continúan y, según distintas fuentes, su situación económica sería muy diferente a la que ella sostiene públicamente. No obstante, Nannis insiste en que no atraviesa dificultades y asegura seguir rodeada de lujos. “Puedo gastar mucha más plata que en los '90. Estoy saliendo con un banquero suizo millonario. Si quiero gasto 5.000, 10.000 o 30.000 dólares por día”, expresó en declaraciones recientes, reafirmando su perfil de mujer poderosa y desafiante.

Entre la soledad, los juicios y su nueva vida en Marbella

En el plano personal, Mariana Nannis enfrenta un escenario complejo. Su vínculo con parte de su familia se encuentra quebrado: las tensiones con su hijo Alexander Caniggia y su nuera Melody Luz se hicieron públicas, al igual que los conflictos judiciales que mantiene con su exmarido. A ello se suman rumores de desalojos y pérdidas patrimoniales, que alimentan la incógnita sobre cómo vive realmente.

En Marbella, donde aún reside, mantiene un perfil bajo, alejada de los medios, aunque sin abandonar el glamour que la caracteriza. Quienes la conocen aseguran que sigue apostando a la imagen que construyó: lujo, independencia y una actitud desafiante ante cualquier adversidad. Aun así, su entorno más cercano reconoce que su vida actual es muy distinta a la de los años en los que brillaba como una de las figuras más mediáticas de la farándula argentina.

Un mito que se niega a apagarse

La figura de Mariana Nannis continúa generando curiosidad y polémica. Su historia mezcla éxito, escándalos, fortuna y reinvención constante. Aunque su presente esté rodeado de rumores, ella insiste en sostener la versión de una vida llena de privilegios y poder.

Entre desmentidas, juicios millonarios y nuevas apariciones mediáticas, el mito de Nannis parece resistir el paso del tiempo. Aún lejos de los flashes y las cámaras, su nombre sigue despertando el mismo interés que en sus años de mayor esplendor.