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Orrego proyectó una Expo Minera con fuerte presencia de figuras nacionales

En la reinauguración de la Plaza Aberastain, Orrego habló de la Expo Minera y confirmó gestiones para sumar a Karina Milei y referentes nacionales.

En el marco del acto de remodelación de la Plaza Aberastain, en Capital, el gobernador Marcelo Orrego se refirió a la próxima edición de la Expo Minera y anticipó un escenario con fuerte presencia política y productiva. El evento se realizará del 6 al 8 de mayo y apunta a consolidar a San Juan como uno de los polos más relevantes del sector.

Durante su intervención, el mandatario confirmó que avanzan las gestiones para contar con la participación de la secretaria general de la Presidencia. “Tengo la ilusión y la confianza de que pueda acompañarnos”, expresó, al tiempo que aclaró que “un cargo de esa relevancia muchas veces tiene compromisos que pueden impedir su ”. Aun así, se mostró optimista: “Sé que tiene intenciones de venir a San Juan”.

En esa línea, también adelantó la presencia de funcionarios nacionales vinculados al área minera y del interior, además de gobernadores que integran espacios estratégicos como la mesa del litio y del cobre. Según indicó, el encuentro no solo reunirá a provincias con tradición minera, sino también a otras jurisdicciones interesadas en el desarrollo del sector.

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Orrego puso el foco en el rol que ocupa la actividad dentro de la economía provincial y nacional. “La minería es uno de los motores del crecimiento del país, junto al campo y la energía”, sostuvo, y remarcó que su impacto “no se limita a las exportaciones, sino que también impulsa la industria y los servicios”.

Desde esa perspectiva, la Expo Minera se proyecta como una plataforma para mostrar el potencial de San Juan y atraer inversiones. El gobernador destacó que la provincia logró posicionarse en el radar internacional, lo que refuerza la expectativa de crecimiento en el corto y mediano plazo.

“La minería en San Juan es clave porque representa una parte muy importante de nuestras exportaciones”, explicó, al referirse al presente del sector, con el oro y la cal como principales recursos. A su vez, planteó que el futuro estará marcado por el desarrollo del cobre, un mineral que concentra el interés global.

En paralelo, el mandatario insistió en la necesidad de sostener una matriz productiva diversificada. En ese sentido, mencionó el crecimiento de la agroindustria, el desarrollo de la industria farmacéutica y el avance de las energías limpias como pilares complementarios.

Con este escenario, la Expo Minera se perfila como un punto de encuentro clave para el entramado productivo, donde San Juan buscará reforzar su posicionamiento y consolidar vínculos con actores estratégicos a nivel nacional.

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