Orrego presidió el inicio del ciclo lectivo 2024 de las fuerzas de seguridad de la provincia

Acompañaron al gobernador secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez; jefe de Policía, Eduardo Lirola; intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, autoridades de la UNSJ, UCC, familiares de los estudiantes.

En este contexto, el gobernador Orrego declaró: "Hemos comenzado un proceso sabiendo, por supuesto, que inexorablemente los cambios tienen que ver con innovaciones. Y hay que animarse, hay que ser valientes. Yo creo que en cada una de las oportunidades que me ha tocado asumir, no he dejado de vivir un día significativo en esta institución a la que le tengo un enorme respeto ".