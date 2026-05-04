Lo vieron dañando una vivienda con un pìco y quedó detenido: ¿quería robar?

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El sujeto fue identificado como Lucas Paredes, de 28 años, quien fue reducido y detenido apenas diez minutos después del inicio del hecho, cerca de las 16:27.

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Según consta en el parte policial, la propietaria de la vivienda —hermana de la pareja del detenido— indicó que el hombre se encontraba ofuscado luego de que le solicitaran retirarse del lugar. En ese contexto, además de los boquetes en las paredes, habría provocado daños en la puerta de ingreso y en los azulejos del baño.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un pico, un martillo y una punta metálica, elementos que habrían sido utilizados para causar los daños.

El caso quedó en manos de la Justicia bajo la calificación provisoria de daño simple, en el marco del procedimiento especial de flagrancia. Intervienen en la causa los fiscales Francisco Micheltorena y Cristian Gerarduzzi, junto al ayudante fiscal Sebastián Miranda.

El detenido fue informado de sus derechos y permanece a disposición judicial.