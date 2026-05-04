El sol, la siesta y la rentabilidad: porqué el comercio sanjuanino no atiende de corrido

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La Cámara de Comerciantes Unidos presentó un relevamiento contundente: 8 de cada 10 comercios locales rechazan el cambio al horario corrido. El informe sostiene que imponer un modelo lineal no solo ignora los hábitos del consumidor sanjuanino, sino que pone en riesgo directo la estabilidad financiera del sector.

"Hace 8 años aproximadamente, el Sindicato de Empleados de Comercio trata de modificar los horarios. Con una encuesta que realizamos, los resultados mostraron que un 56% quiere seguir con el horario cortado y el 44% prefiere el corrido", señaló Rodriguez, de la cámara de comercio local. Una diferencia que, si bien no es aplastante, sostiene el modelo actual.

El informe de la Cámara identifica tres pilares sobre los que se apoya el rechazo al horario corrido en San Juan.

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El primero es el clima. En una provincia donde las temperaturas estivales superan con frecuencia los 40 grados, el centro de la ciudad se convierte prácticamente en un desierto entre las 14 y las 17 horas. Mantener locales abiertos con climatización a máxima potencia durante las horas de mayor radiación solar genera un gasto energético que no se traduce en ventas. Para el pequeño comerciante, es una pérdida neta de recursos.

El segundo es cultural. "En San Juan, como en La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca, somos siesteros. La gente no sale a la siesta", sostuvieron desde la Cámara de Comerciantes Unidos. Y el relevamiento lo confirma: el flujo de clientes se concentra masivamente cuando baja el sol. El pico de facturación diaria se registra entre las 19 y las 21 horas. Si un comercio funcionara en horario corrido y cerrara a las 17 o 18, le estaría cediendo justamente esa franja a los grandes centros comerciales.

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Eso lleva al tercer argumento: la desventaja competitiva. El pequeño y mediano comercio no tiene la estructura de costos de un shopping o una cadena internacional. El horario partido le permite estar presente y ser competitivo en el momento en que el cliente realmente sale a comprar. Cambiarlo sería, en palabras de la Cámara, entregarle "en bandeja" el horario de mayor consumo a las grandes superficies.

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El único antecedente: la pandemia

Quiroga fue tajante al repasar el único momento en que San Juan implementó el horario corrido de manera generalizada. "Fue la primera y última vez", afirmó, recordando que ocurrió durante la pandemia, una circunstancia absolutamente excepcional que limitó la circulación de personas y alteró todos los parámetros normales del consumo.

El dirigente también señaló que en la actualidad el comercio ya debe abrir más horas, pero que eso no implica necesariamente más ventas. "No hay consumo en todas las franjas. Entonces, decidimos estar activos en el horario donde más sea rentable", explicó.

Un modelo que convive con opciones

El panorama actual ofrece distintas alternativas según el tipo de comercio. Los shoppings y centros comerciales funcionan en corrido de 10 a 22. Carrefour opera las 24 horas. Y el comercio tradicional del centro y los barrios mantiene el horario partido. "Hay opciones para los clientes", resumieron desde el sindicato de empelados de Comercio..

"No se puede legislar contra el clima y contra los hábitos de un pueblo. El 80% de los comerciantes lo tiene claro: la rentabilidad en San Juan se construye respetando los tiempos de nuestra gente." respondieron tajantemente desde la cámara al ser consultados sobre reabrir nuevamente el debate.