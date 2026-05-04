Tinelli mostró su noche romántica con su nueva pareja

Después de semanas de especulaciones, el conductor compartió en redes sociales una serie de imágenes que transmitieron cercanía y complicidad, alejadas de la espectacularidad que suele rodear su figura. Con una cena casera y un clima relajado, dejó ver que esta relación se construye desde lo simple y lo auténtico.

Las historias del fin de semana tuvieron un tono distinto al habitual. Tinelli se mostró en la cocina, preparando pasta y disfrutando de un ambiente hogareño. La elección de mostrar ese proceso, con fotos espontáneas y sin artificios, reforzó la idea de que se trata de una etapa personal que no necesita grandes escenarios para ser celebrada.