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Tinelli mostró su noche romántica con su nueva pareja

Marcelo Tinelli confirmó su romance con Rossana Almeyda con una velada íntima que la compartió en las redes.

Marcelo Tinelli eligió un gesto íntimo y cotidiano para mostrar a sus seguidores que su vida sentimental atraviesa un nuevo capítulo junto a Rossana Almeyda.

Después de semanas de especulaciones, el conductor compartió en redes sociales una serie de imágenes que transmitieron cercanía y complicidad, alejadas de la espectacularidad que suele rodear su figura. Con una cena casera y un clima relajado, dejó ver que esta relación se construye desde lo simple y lo auténtico.

Las historias del fin de semana tuvieron un tono distinto al habitual. Tinelli se mostró en la cocina, preparando pasta y disfrutando de un ambiente hogareño. La elección de mostrar ese proceso, con fotos espontáneas y sin artificios, reforzó la idea de que se trata de una etapa personal que no necesita grandes escenarios para ser celebrada.

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El mensaje que acompañó la secuencia, escrito con naturalidad y adornado con emojis, incluyó menciones directas a Rossana Almeyda. Esa manera de compartir el momento mostró a Tinelli en un rol distinto: el de anfitrión de una velada pensada para dos. La mesa servida y el plato terminado fueron más que un detalle gastronómico; se convirtieron en símbolos de un vínculo que empieza a mostrarse sin reservas.

"Hoy cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto", explicó el periodista sobre una foto donde se lo ve cocinando. Además, en otra foto, tomada desde arriba en la que se ve la mesa con el plato preparado, escribió: "Buena pinta la pasta".

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