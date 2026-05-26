Orrego mostró el avance del parque solar más importante de San Juan

El parque está ubicado sobre un predio de 170 hectáreas, a la vera de la Ruta Provincial 54, y forma parte del complejo “Parque Solar Ullum”, un polo energético donde San Juan proyecta alcanzar entre 330 y 360 MW de potencia instalada.

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Una vez operativo, Ullum Alfa tendrá capacidad para generar energía suficiente para abastecer el consumo promedio de unas 50 mil viviendas y aportará cerca de 800.000 MWh anuales al sistema eléctrico.

La infraestructura incluirá 79.650 paneles solares bifaciales, más de mil seguidores solares móviles —conocidos como trackers— que optimizan la captación de energía durante el día, además de inversores, centros de transformación y un moderno sistema de monitoreo remoto.

En paralelo, el proyecto también genera movimiento laboral en la provincia. Actualmente trabajan alrededor de 80 personas en el predio, aunque se estima que durante los meses de mayor actividad el número superará los 140 operarios.

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Entre las tareas que ya se ejecutan figuran el hincado de estructuras metálicas, construcción de caminos internos, canalizaciones subterráneas y obras civiles en la futura Sala de Control.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el proyecto forma parte de una estrategia para fortalecer la matriz energética, atraer inversiones y posicionar a San Juan como líder nacional en energía solar. Hoy, la provincia concentra más del 50% de los paneles solares instalados en todo el país.