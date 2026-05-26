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Orrego mostró el avance del parque solar más importante de San Juan

El parque solar Ullum Alfa ya alcanzó un 43% de avance y tendrá capacidad para abastecer a unas 50 mil viviendas. Orrego recorrió la obra en Ullum.

El parque solar fotovoltaico Ullum Alfa continúa avanzando en San Juan y ya se consolida como uno de los proyectos energéticos más importantes de la provincia. Este martes, el gobernador Marcelo Orrego recorrió la obra que se ejecuta en el departamento Ullum y destacó el impacto que tendrá en la generación de energía renovable.

“Esto es muy importante para el desafío del mundo que viene. Este parque es el más grande de la provincia”, expresó el mandatario durante la visita al predio.

La obra es impulsada por el Gobierno provincial a través de EPSE y ejecutada por la empresa IMPSA. Actualmente presenta un avance general del 43% y ya ingresó en una etapa clave vinculada al montaje electromecánico y la preparación para su futura puesta en funcionamiento.

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El parque está ubicado sobre un predio de 170 hectáreas, a la vera de la Ruta Provincial 54, y forma parte del complejo “Parque Solar Ullum”, un polo energético donde San Juan proyecta alcanzar entre 330 y 360 MW de potencia instalada.

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Una vez operativo, Ullum Alfa tendrá capacidad para generar energía suficiente para abastecer el consumo promedio de unas 50 mil viviendas y aportará cerca de 800.000 MWh anuales al sistema eléctrico.

La infraestructura incluirá 79.650 paneles solares bifaciales, más de mil seguidores solares móviles —conocidos como trackers— que optimizan la captación de energía durante el día, además de inversores, centros de transformación y un moderno sistema de monitoreo remoto.

En paralelo, el proyecto también genera movimiento laboral en la provincia. Actualmente trabajan alrededor de 80 personas en el predio, aunque se estima que durante los meses de mayor actividad el número superará los 140 operarios.

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Entre las tareas que ya se ejecutan figuran el hincado de estructuras metálicas, construcción de caminos internos, canalizaciones subterráneas y obras civiles en la futura Sala de Control.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el proyecto forma parte de una estrategia para fortalecer la matriz energética, atraer inversiones y posicionar a San Juan como líder nacional en energía solar. Hoy, la provincia concentra más del 50% de los paneles solares instalados en todo el país.

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