Con Messi entre algodones, Scaloni ajusta la lista para el Mundial

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“Las primeras noticias no son tan malas. Preferíamos que no le hubiese pasado nada, pero ahora hay que esperar cómo evoluciona”, explicó el entrenador al referirse al estado del rosarino.

Además, el técnico reconoció que la preocupación no pasa únicamente por Messi. “No solo con él, sino con la mayoría de los jugadores, que vienen arrastrando molestias y todavía no están del todo recuperados. Nuestra prioridad es ponerlos bien y que lleguen de la mejor manera posible”, sostuvo.

Mientras tanto, el cuerpo técnico analiza distintas alternativas pensando en la conformación final de la lista. Incluso, no descartan sumar un defensor más de lo previsto inicialmente debido a la cantidad de jugadores tocados en esa zona del campo.

En paralelo, Scaloni confirmó que varios futbolistas jóvenes viajarán a Estados Unidos para participar de los amistosos previos frente a Honduras e Islandia. Algunos de ellos podrían terminar metiéndose en la convocatoria definitiva si aparecen nuevas complicaciones físicas.

La delegación argentina partirá rumbo a Estados Unidos el próximo 30 de mayo y la idea es instalarse en Kansas City desde el 1 de junio. Allí comenzará la preparación final antes del debut mundialista del 16 de junio frente a Argelia.