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Con Messi entre algodones, Scaloni ajusta la lista para el Mundial

La Selección Argentina demora la lista para el Mundial 2026 por la gran cantidad de futbolistas con molestias físicas. Messi sigue en observación y Scaloni define contrarreloj.

A menos de un mes del debut en el Mundial 2026, la Selección Argentina atraviesa horas de incertidumbre. Lionel Scaloni decidió postergar la presentación oficial de la lista definitiva de 26 jugadores debido a la gran cantidad de futbolistas que llegan con molestias físicas, entre ellos Lionel Messi.

Aunque inicialmente el cuerpo técnico tenía previsto anunciar la nómina durante el inicio de la semana, la situación médica del plantel obligó a cambiar los planes. Según trascendió desde el entorno de la Selección, actualmente hay al menos nueve jugadores con distintas complicaciones físicas, aunque ninguna lesión sería considerada de gravedad.

Uno de los focos principales está puesto en Messi. El capitán argentino arrastra una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo y encendió las alarmas tras pedir el cambio en su último partido. Si bien desde el cuerpo técnico intentaron llevar tranquilidad, Scaloni admitió que siguen de cerca su evolución.

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“Las primeras noticias no son tan malas. Preferíamos que no le hubiese pasado nada, pero ahora hay que esperar cómo evoluciona”, explicó el entrenador al referirse al estado del rosarino.

Además, el técnico reconoció que la preocupación no pasa únicamente por Messi. “No solo con él, sino con la mayoría de los jugadores, que vienen arrastrando molestias y todavía no están del todo recuperados. Nuestra prioridad es ponerlos bien y que lleguen de la mejor manera posible”, sostuvo.

Mientras tanto, el cuerpo técnico analiza distintas alternativas pensando en la conformación final de la lista. Incluso, no descartan sumar un defensor más de lo previsto inicialmente debido a la cantidad de jugadores tocados en esa zona del campo.

En paralelo, Scaloni confirmó que varios futbolistas jóvenes viajarán a Estados Unidos para participar de los amistosos previos frente a Honduras e Islandia. Algunos de ellos podrían terminar metiéndose en la convocatoria definitiva si aparecen nuevas complicaciones físicas.

La delegación argentina partirá rumbo a Estados Unidos el próximo 30 de mayo y la idea es instalarse en Kansas City desde el 1 de junio. Allí comenzará la preparación final antes del debut mundialista del 16 de junio frente a Argelia.

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