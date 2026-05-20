Orrego inauguró las obras en el centro de salud de Pozo de los Algarrobos

Realizada íntegramente con fondos provinciales, la obra permitió que el edificio pasara de tener apenas 38 m² a superar los 105 m² de superficie. "Estamos haciendo historia en materia de salud, fortaleciendo las prestaciones y ampliando la infraestructura sanitaria en toda la provincia", destacó Orrego durante el acto, donde estuvo acompañado por la intendenta Romina Rosas y el ministro de Salud, Amilcar Dobladez.

Más servicios y atención por la tarde

La mejora no es solo edilicia, sino también operativa. El CAPS, que beneficia a unos 1.300 vecinos, sumó atención en turno vespertino para las especialidades de Medicina General, Psicología, Nutrición y Trabajo Social.