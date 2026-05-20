El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles la inauguración de las obras de remodelación y ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pozo de los Algarrobos, en el departamento Caucete. Esta intervención marca un hito en la gestión provincial, convirtiéndose en el centro de salud número 20 inaugurado bajo la actual política de fortalecimiento de la atención primaria.
Orrego inauguró las obras en el centro de salud de Pozo de los Algarrobos
Con la remodelación del CAPS en Caucete, el Gobierno de San Juan ya suma 20 centros sanitarios refaccionados en la provincia.