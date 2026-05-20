"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Orrego

Orrego inauguró las obras en el centro de salud de Pozo de los Algarrobos

Con la remodelación del CAPS en Caucete, el Gobierno de San Juan ya suma 20 centros sanitarios refaccionados en la provincia.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles la inauguración de las obras de remodelación y ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pozo de los Algarrobos, en el departamento Caucete. Esta intervención marca un hito en la gestión provincial, convirtiéndose en el centro de salud número 20 inaugurado bajo la actual política de fortalecimiento de la atención primaria.

Realizada íntegramente con fondos provinciales, la obra permitió que el edificio pasara de tener apenas 38 m² a superar los 105 m² de superficie. "Estamos haciendo historia en materia de salud, fortaleciendo las prestaciones y ampliando la infraestructura sanitaria en toda la provincia", destacó Orrego durante el acto, donde estuvo acompañado por la intendenta Romina Rosas y el ministro de Salud, Amilcar Dobladez.

Más servicios y atención por la tarde

La mejora no es solo edilicia, sino también operativa. El CAPS, que beneficia a unos 1.300 vecinos, sumó atención en turno vespertino para las especialidades de Medicina General, Psicología, Nutrición y Trabajo Social.

Te puede interesar...

Por la mañana, el centro mantiene sus prestaciones de Medicina Familiar, Odontología, Nutrición, Enfermería, Farmacia y Salud Mental. La meta es reducir los traslados de los cauceteros hacia centros de mayor complejidad, brindando respuestas rápidas en su propia comunidad.

Una transformación integral

Antes de la intervención, el centro contaba con un solo consultorio y áreas compartidas. Tras la reforma, las nuevas instalaciones incluyen:

  • Sala de espera con admisión y acceso peatonal principal.

  • Dos consultorios nuevos y un consultorio odontológico.

  • Enfermería con sectores diferenciados (limpio y sucio).

  • Farmacia con depósito, office y nuevos sanitarios públicos.

Avance en Caucete

Esta es la segunda gran obra sanitaria terminada en el departamento, tras la intervención en el CAPS Marayes. Además, el Gobierno confirmó que continúan en ejecución las obras en otros cuatro centros de la zona: Las Talas, Alonso Fuego, Pie de Palo y Guadalupe, reafirmando el plan de descentralización de la salud pública.

Temas

Te puede interesar