La Policía de San Juan, a través de la Dirección D7, llevó adelante intensos operativos de control y prevención vial durante el fin de semana largo en distintos departamentos de la provincia. Los procedimientos tuvieron como objetivo reforzar la seguridad en rutas y calles con presencia permanente de efectivos y controles vehiculares.
Labraron más de 100 infracciones en operativos viales por el fin de semana largo
Los controles de la Dirección D7 dejaron un saldo de 18 vehículos radiados y 15 conductores con alcoholemia positiva en distintos puntos de la provincia.