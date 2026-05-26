Labraron más de 100 infracciones en operativos viales por el fin de semana largo

Como resultado del trabajo realizado, se labraron un total de 112 actas de infracción y se radiaron 18 vehículos por diferentes irregularidades detectadas durante los controles. Además, se registraron 15 casos de alcoholemia positiva y se retuvieron 19 licencias de conducir por incumplimientos a la normativa vigente.

En paralelo, personal de la Policía Caminera intervino en un procedimiento que permitió detectar una motocicleta con pedido de secuestro. Tras la verificación correspondiente, el vehículo fue puesto a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones de rigor.