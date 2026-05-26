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Labraron más de 100 infracciones en operativos viales por el fin de semana largo

Los controles de la Dirección D7 dejaron un saldo de 18 vehículos radiados y 15 conductores con alcoholemia positiva en distintos puntos de la provincia.

La Policía de San Juan, a través de la Dirección D7, llevó adelante intensos operativos de control y prevención vial durante el fin de semana largo en distintos departamentos de la provincia. Los procedimientos tuvieron como objetivo reforzar la seguridad en rutas y calles con presencia permanente de efectivos y controles vehiculares.

Como resultado del trabajo realizado, se labraron un total de 112 actas de infracción y se radiaron 18 vehículos por diferentes irregularidades detectadas durante los controles. Además, se registraron 15 casos de alcoholemia positiva y se retuvieron 19 licencias de conducir por incumplimientos a la normativa vigente.

En paralelo, personal de la Policía Caminera intervino en un procedimiento que permitió detectar una motocicleta con pedido de secuestro. Tras la verificación correspondiente, el vehículo fue puesto a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones de rigor.

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Los operativos forman parte de una planificación permanente orientada a fortalecer el orden, reducir riesgos y promover una circulación más segura para los sanjuaninos. En este caso, las autoridades remarcaron la importancia de la conciencia colectiva y de que los ciudadanos respeten las leyes de tránsito para cuidarnos entre todos.

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