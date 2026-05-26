Fraternidad, política y comunidad: un encuentro que debate el desarrollo argentino

Qué es Fratelli Tutti y por qué importa

Para entender el encuentro hay que entender el texto que lo inspira. Lucas Molina Rojo, contador y referente del Grupo San Juan Bautista, explicó a sanjuan8.com de qué se trata. "Fratelli Tutti es una encíclica que Francisco firmó en el año 2020 que habla de la amistad social, de la fraternidad, de entendernos como hermanos entre las personas que habitamos el mundo", describió.

Pero hay algo que lo hace especialmente significativo para los argentinos. "El Papa la escribió desde Roma, pero con el corazón argentino, entonces es muy interpeladora para nosotros", señaló Molina Rojo. Esa mirada que viene de afuera pero que tiene raíces locales es, según los organizadores, la mejor herramienta para reconectar con los propósitos compartidos de la nación en un contexto de crisis de valores.

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El evento se estructura en tres momentos. Primero, una apertura a cargo del propio Molina Rojo en representación del Grupo San Juan Bautista, junto a la decana de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, la doctora Andrea Díaz, y el rector de la universidad, el ingeniero Tadeo Berenguer.

Luego vendrán dos paneles con voces muy distintas entre sí, algo que los organizadores reivindican como parte del espíritu del encuentro.

Primer panel: experiencias concretas de trabajo comunitario

El primero se llama "Experiencias de Compromiso" y reunirá a tres referentes que trabajan a diario con comunidades vulnerables.

Julieta Herrera Pellegrinuzzi presentará la experiencia de las Brigadas Educativas, una iniciativa local sanjuanina que acompaña a chicos de barrios populares en su trayecto educativo, tanto en la primaria como en la secundaria. "Ayudan con las tareas y a avanzar en su trayecto educativo a chicos en los barrios populares", explicó Molina Rojo.

Martín Palacio, empresario y representante de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, aportará una mirada sobre el rol que puede jugar el sector privado en la comunidad. Según Molina Rojo, ACDE "tiene una mirada renovadora del rol del empresario en la comunidad", alejada de la visión puramente comercial del mundo de los negocios.

El tercer expositor del panel será Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO Argentina y cofundador de Potencia Argentina. TECHO es una organización presente en varios países de América Latina y África que construye viviendas de emergencia para familias que no tienen dónde vivir. "Han hecho más de 17 mil en su historia", destacó Molina Rojo.

Segundo panel: política, diálogo y fraternidad

El segundo panel, titulado "Fundamentos de la Fraternidad Política", apunta al corazón del debate público: cómo convivir y dialogar entre quienes piensan diferente.

Participarán el licenciado Oscar Rivero, profesor en Ciencias Políticas del Grupo San Juan Bautista y docente universitario, a quien Molina Rojo definió como "un intelectual de la política sanjuanina, muy ligado al peronismo"; el contador Gustavo Fernández, actual ministro de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan; y monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo.

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La combinación de un académico peronista, un funcionario del gobierno de Orrego y el máximo referente de la Iglesia Católica en la provincia no es casual. Es, precisamente, la apuesta del encuentro: que personas con miradas distintas puedan sentarse en la misma mesa y encontrar puntos en común desde la fraternidad.

Para quién es y cómo participar

El encuentro es abierto a la comunidad. Para más información, los interesados pueden comunicarse con Lucas Molina Rojo al 2645316907. La entrada es libre y gratuita, y los organizadores piden puntualidad para el inicio a las 17 horas.