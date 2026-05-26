La investigación por el brutal asalto y ataque sexual ocurrido en Concepción el pasado sábado 16 de mayo, sumó un paso clave en las últimas horas. La fiscal coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, confirmó esta mañana la detención del menor de edad que se encontraba prófugo de la Justicia. Con este procedimiento, las autoridades lograron aprehender a la totalidad de la banda delictiva vinculada al caso.
Detuvieron al menor prófugo y con él cayó toda la banda por el aberrante robo y abuso
Lo confirmó este martes la fiscal Claudia Salica. El implicado quedó a disposición de la jueza Camus. En la causa ya se realizaron los análisis de ADN.