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Detuvieron al menor prófugo y con él cayó toda la banda por el aberrante robo y abuso

Lo confirmó este martes la fiscal Claudia Salica. El implicado quedó a disposición de la jueza Camus. En la causa ya se realizaron los análisis de ADN.

La investigación por el brutal asalto y ataque sexual ocurrido en Concepción el pasado sábado 16 de mayo, sumó un paso clave en las últimas horas. La fiscal coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, confirmó esta mañana la detención del menor de edad que se encontraba prófugo de la Justicia. Con este procedimiento, las autoridades lograron aprehender a la totalidad de la banda delictiva vinculada al caso.

El último sospechoso fue atrapado durante la jornada de ayer y quedó inmediatamente a disposición de la titular del Segundo Juzgado de Menores, la Dra. María Julia Camus. La fiscal Salica detalló además que, en el marco de las directivas de la causa, ya se procedió a la toma de todas las muestras para los análisis de ADN correspondientes.

Los detalles de un caso que conmociona a la provincia

El hecho, que presenta una extrema gravedad, se encuentra registrado de forma nítida gracias a los sistemas de vigilancia de la zona. Las cámaras de seguridad de los propios damnificados captaron el momento preciso en que los delincuentes subieron al techo de la propiedad y cortaron las conexiones. Al tratarse de un sector comercial, el análisis minucioso del antes y el después de los registros fílmicos permitió a los investigadores reconstruir toda la secuencia previa y posterior al ataque. En las imágenes se observa el merodeo de cuatro personas —se presume que tres ingresaron a la vivienda y una restante se quedó afuera en función de "campana"—, la posterior huida y una prenda o elemento marca Adidas de color blanca que resultó clave para orientar las sospechas.

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La gravedad del caso escaló de manera dramática al confirmarse los delitos contra la integridad sexual de las víctimas. Inicialmente se denunció el abuso sexual con acceso carnal de una niña de 13 años, integrante de la familia. A este aberrante escenario se sumó en los últimos días la confirmación de que la madre de los niños también fue ultrajada sexualmente por los delincuentes durante el asalto.

Uno de los operativos policiales más importantes para desarticular a la banda se había concretado previamente en el interior del barrio Cabot, sobre calle Mary O'Graham. En ese lugar fue detenido un hombre de apellido Vila, señalado en el expediente como el presunto autor material de las agresiones sexuales. Sobre este imputado pesa el agravante de poseer una condena previa de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de robo. Con la caída del menor que permanecía prófugo, la causa avanza hacia las definiciones judiciales con todos los sospechosos tras las rejas.

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