Detuvieron al menor prófugo y con él cayó toda la banda por el aberrante robo y abuso

El último sospechoso fue atrapado durante la jornada de ayer y quedó inmediatamente a disposición de la titular del Segundo Juzgado de Menores, la Dra. María Julia Camus. La fiscal Salica detalló además que, en el marco de las directivas de la causa, ya se procedió a la toma de todas las muestras para los análisis de ADN correspondientes.

Los detalles de un caso que conmociona a la provincia

El hecho, que presenta una extrema gravedad, se encuentra registrado de forma nítida gracias a los sistemas de vigilancia de la zona. Las cámaras de seguridad de los propios damnificados captaron el momento preciso en que los delincuentes subieron al techo de la propiedad y cortaron las conexiones. Al tratarse de un sector comercial, el análisis minucioso del antes y el después de los registros fílmicos permitió a los investigadores reconstruir toda la secuencia previa y posterior al ataque. En las imágenes se observa el merodeo de cuatro personas —se presume que tres ingresaron a la vivienda y una restante se quedó afuera en función de "campana"—, la posterior huida y una prenda o elemento marca Adidas de color blanca que resultó clave para orientar las sospechas.